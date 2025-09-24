Megdöbbentő bejelentést tett a Szőlő utcai ügyről az igazságügyi miniszter

Tuzson Bence igazságügyi miniszter Facebook-oldalán számot be arról, hogy a kormány megbízásából jelentést készített a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről.
Tuzson főbb állításait a Telex így foglalta össze:
- ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel,
- aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna,
- a miniszterek ártatlanságához kétség nem fér,
- az ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik,
- és az ügyben idegen titkosszolgálati szál is felmerül.