Közélet Gyermekvédelem Tuzson Bence

Megdöbbentő bejelentést tett a Szőlő utcai ügyről az igazságügyi miniszter

mfor.hu

Hamarosan nyilvánosságra kerül a teljes jelentés.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter Facebook-oldalán számot be arról, hogy a kormány megbízásából jelentést készített  a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről.

Tuzson főbb állításait a Telex így foglalta össze:

  • ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel,
  • aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna,
  • a miniszterek ártatlanságához kétség nem fér,
  • az ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik,
  • és az ügyben idegen titkosszolgálati szál is felmerül.

