Megdöbbentő hír jött Völner Pálról

Kedd reggel „aktív” státuszba került Völner Pál a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján – írja a HVG. A korábbi igazságügyi államtitkár, aki a Schadl György nevével fémjelzett vesztegetési ügy másodrendű vádlottja, éppen az elhúzódó büntetőper idei utolsó tárgyalási napján kapta vissza engedélyét. Völnert 2022 októberének végén, a vádirat benyújtása után függesztették fel; az ügyészség nyolc év börtönt és a jogi képzettséghez kötött tevékenységek végleges eltiltását kérte vele szemben.

A vád szerint Völner rendszeresen 2–5 millió forintos kenőpénzeket fogadott el Schadl Györgytől, összesen mintegy 80 millió forint értékben, cserébe azért, hogy közbenjárjon különféle – például végrehajtói kinevezéseket érintő – ügyekben.

Ehhez képest kedden már újra megnyithatta nyergesújfalui ügyvédi irodáját, sőt felelősségbiztosítása is van.

A HVG információi szerint a Fővárosi Törvényszék döntött a státusz visszaadásáról Völner és ügyvédje kérelmére, noha az ügyészség ellenezte azt. Beadványában az egykori államtitkár arra hivatkozott, hogy a büntetőeljárás rendkívül lassan halad, és még elsőfokú ítélet sem született. Így akár négy-öt év is eltelhet, mire jogerős döntés születik arról, bűnös-e.

Minden oka meglehet mosolyogni Völner Pálnak

Fotó: MTI

Úgy tudni, Völner kérelmét két Komárom-Esztergom megyei önkormányzat, több helyi vállalkozás és egy református hittanoktató is támogatta, jelezve: szükségük lenne a munkájára, megbízásokat adnának neki. Tokod polgármestere, Bánhidi László megerősítette: „ha a jövőben adódik olyan feladat, amelyben segítségünkre lehet, szívesen dolgozunk vele”.

A büntetőeljárásoknál sajátos szabályok szerint függeszthető fel, illetve állítható vissza egy ügyvéd. A Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, Becker Tibor elmondta: a 2017-es ügyvédi törvény értelmében neki mérlegelés nélkül fel kellett függesztenie Völnert, amint szándékos, öt évnél súlyosabban büntetendő bűncselekmény miatt vádat emeltek ellene. Fegyelmi eljárás is indult, ám az a büntetőper idejére automatikusan szünetel.

Ugyanakkor a törvény kimondja: vissza kell állítani a státuszt, ha a büntetőügyben eljáró bíróság úgy ítéli meg, hogy az egyéni érdeksérelem nagyobb, mint az ügyvédi karba vetett közbizalom romlásának kockázata. Ha egy eljárás túl sokáig húzódik, a vádlott arra hivatkozhat, hogy nem ő akadályozza a per gyorsítását, miközben egzisztenciája ellehetetlenül, pedig jogilag még ártatlannak számít.