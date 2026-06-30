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Közélet Globális felmelegedés, szélsőséges időjárás

Megdőlt a melegrekord, 42 fok volt Szécsényben

mfor.hu

Budapesten is ma volt először 41 fok felett a hőmérséklet. 

Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum-hőmérsékleti rekord is kedden az előzetes adatok szerint – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

A Nógrád megyei Szécsényben 42 Celsius-fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum-hőmérsékleti rekord is: Budapest XI. kerületében, Lágymányoson 41 fokot regisztráltak. A HungaroMet ugyanakkor megjegyezte, a napnak még nincs vége, tovább melegedhet a levegő. Az eddigi abszolút csúcsérték 41,9 fok volt, amit 2007. július 20-án mértek Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon regisztrálták: 40,7 fok volt Budapesten.
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