Megélhetési költségek, infláció: ezek a legfontosabb problémák a magyarok szerint

Az infláció és a megélhetési költségek messze a legfontosabb problémának számítanak Magyarországon – derült ki az Eurobarometer felméréséből. A válaszadók több mint harmada tartja ezeket a legnagyobb kihívásnak, de 26 százalékuk szerint az ország gazdasági helyzete is fontos probléma – írja a Hvg.

Más a fontossági sorrend, ha az egész Európai Uniót nézzük. A 27 tagállam válaszadói a közel-keleti konfliktust, az általános nemzetközi helyzetet és az orosz-ukrán háborút tartják a legnagyobb problémáknak. Az Unióban minden ötödik válaszoló szerint az orosz-ukrán háború a legnagyobb probléma, a Magyarországon élőknek viszont csak 13 százaléka sorolta ide.

Nagy a különbség az Oroszországgal szembeni szankciók megítélésében is. Az Unióban élők 70 százaléka egyetért a szankciókkal, míg Magyarországon kisebbségben vannak az egyetértők (49 százalék). Hasonló a helyzet Ukrajna tagjelölti státuszának megítélésével: az EU lakósságának többsége (57 százaléka) támogatja, Magyarországon viszont csak a válaszolók 39 százaléka ért egyet ezzel.

Az előttünk álló év gazdasági kilátásait viszont optimistán ítélik meg a magyarok. Míg az EU-ban a lakosság 44 százaléka romló gazdasági helyzetre számít, Magyarországon csak a válaszolók alig több mint negyede válaszolta ezt. A magyarok 47 százaléka szerint stagnálás várható, 22 százalék pedig úgy látja, javulni fog a magyar gazdaság helyzete. Javulásra az Európai Unióban csak a válaszolók 16 százaléka számít. Itt fontos megjegyezni, hogy a felmérést március 12. és április 5. között, tehát még a választás előtt készítették.

Az Eurobarometer szerint az európaiak továbbra is azt szeretnék, ha az EU költségvetéséből elsősorban foglalkoztatásra, egészségügyre és szociális ügyekre jutna több forrás. Emellett a biztonság és védelem finanszírozása is az elsődleges prioritások között szerepel.