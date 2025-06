Megéri focistának menni: egy autó is járhat, ha kijutnak a vb-re

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A 2026-os és 2030-as labdarúgó-világbajnokságot is a a közmédián, azon belül az M4 Sporton lehet majd látni.

Kapcsolódó cikk Megvan, melyik csatorna közvetíti a következő két foci vb-t A 2026-os és 2030-as labdarúgó-világbajnokságot is a a közmédián, azon belül az M4 Sporton lehet majd látni.

Az üzbég válogatottat valóságos népünnepély fogadta hazaérkezésekor. Köszöntésükre Abdulla Aripov miniszterelnök is megjelent a taskenti repülőtéren, amelynek a környékén is hosszú sorokban kígyóztak a zászlókat lengető, a futballistákat nemzeti hősként éltető szurkolók. Az ország elnöke, Savkat Mirzijojev az „Üzbegisztán büszkesége” címmel tüntette ki a vb-kijutást kiharcoló játékosokat, akik az államfői hivatal bejelentése szerint külön ünnepségen vehetik át a jutalmul megítélt BYD elektromos autókat – írja az MTI.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!