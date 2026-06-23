Megérkezett: ezt reagálta Sulyok Tamás hivatala a hétfői fejleményekre

A Népszavának reagált a Sándor-palota nem sokkal ezelőtt. Sulyok Tamás hivatalát azután kereste meg, a lap hogy hétfőn Magyar Péter az Országgyűlésben bejelentette: kezdeményezik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését.

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A lap szerint a hivatalon keresztül az államfő az önkényről is említést tett:

„A köztársasági elnök egyelőre nem kommentálja a javaslatot. Mindazonáltal ismételten felhívja a figyelmet a jogállamiság elvének tiszteletben tartására és óva int a közhatalom önkényes gyakorlásától, valamint a kétharmados parlamenti többség adta lehetőségek korlátok nélküli érvényesítésétől”

Magyar hétfői sajtótájékoztatóján ismertette az alaptörvénymódosítás tartalmát, majd jelezte, ha Sulyok Tamás nem írja alá a saját menesztését is tartalmazó módosítást, akkor szembemegy a jelenleg hatályos Alaptörvénnyel is, ebben az esetben megfosztási eljárást indítanak ellene.