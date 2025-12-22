2p
Megérkeztek a kamionosok a Hősök terére, de csak 50 jármű mehet be

Hétfőn délután ért a tüntető kamionosok konvoja a Hősök terére, de a környéken óriási dugóra lehet számítani. A demonstráción jóval több kamion vesz részt, a térre azonban csak ötven járművet enged be a rendőrség.

Megérkezett a kamionos tüntetés konvoja a Hősök terére – írja tudósításában a 24.hu. A demonstráció szervezője, Orosz Tibor korábban arról beszélt, akár kétezer kamionos vonulhat végig hétfőn Budapesten.

A sofőrök az útdíj emelése miatt demonstrálnak, amelyet pénteken jelentett be az Építési és Közlekedési Minisztérium, illetve 12 pontos követelést támasztanak a minisztérium felé. Ebben az is benne van, hogy inflációkövető útdíjemelést akarnak a kétlépcsős, 4,3 + 35 százalékos emelés helyett.

A rendőrség annyit közölt, gyűlés miatt ma 14 óra és 20 óra között az M3 bevezető – Róbert Károly körút – Árpád híd – Szentendrei út – Batthyány utca – M0-s autóút – Megyeri híd – M3-as autópálya– M3 bevezető – Kós Károly sétány – Állatkerti körút – Hősök tere útvonalon fokozott torlódásra és forgalmi akadályokra lehet számítani. Azt kérik, aki teheti, kerülje el ezt az útvonalat a gyűlés idejére.

A rendőrség azt is jelezte, hogy csak ötven kamiont engednek be a térre. A többi jármű a Róbert Károly körúton indulhat el az Árpád híd és a Szentendrei út felé, ezen a vonalon tehát érdemes hosszabb menetidővel számolni.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményt adott ki, amiben azt írják: értetlenül állnak a forgalomkorlátozó kamionos demonstráció előtt, hiszen a megállapodás széleskörű szakmai konszenzuson alapul, és azt hét érdekképviseleti szerv is aláírta. 

