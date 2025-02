Megerősítés: Magyarország keresztbe tett Ukrajnának

„Reméljük, hogy a blokkolást hamarosan feloldják, de egyelőre várjuk a részleteket, és készek vagyunk elmagyarázni, hogy Kijev milyen lépéseket tesz már most a magyar kisebbséggel való együttműködésben” – mondta a miniszterhelyettes.

Magyarország azonban azt követeli, hogy az EU egy harmadik feltételt is beillesszen Ukrajna csatlakozási folyamatába: a nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó terv kidolgozását.

Olha Sztefanisnya, az európai integrációért is felelős ukrán miniszterhelyettes szerint Magyarország az egyhangúság elvét felhasználva akadályozta meg Ukrajna EU-csatlakozási folyamatát.

Lengyel sajtóhírek szerint Magyarország blokkolta Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát. Kijev most megerősítette az információt – az Ukrajinszka Pravda cikkét a Portfolio szúrta ki.

