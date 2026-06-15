Megerősítette a Mediaworks, hogy csoportos létszámleépítésekbe kezdett

Rendkívüli közleményt juttatott el a Media1-nek a Fidesz-közeli médiaholding, a Magyar Nemzetet és a PestiSrácokat, valamint a megyei lapokat és a Bors című bulvárlapot is kiadó Mediaworks. Ebben megerősítik, hogy portfólióátalakítást és elbocsátásokkal járó szervezeti átalakítást hajtanak végre.

Mint arról a Media1 pénteken már beszámolt, megszűnhet a Magyar Nemzet napilapos változata, valamint a PestiSrácok megszűnése is napirenden lehet a Mediaworks mai és a következő napokban tartandó egyeztetésein, sőt felmerülhet a megyei lapok, vagy akár más termékek megszűnése. A HVG például a Bors című bulvárlap lehetséges megszűnéséről is írt és arról, hogy a Magyar Nemzetet hetilapként tartanák életben.

Közleményében a médiacég azt írja, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. modernizációs célú szervezeti és portfólió-átalakítást hajt végre, amely a működési struktúra megújítása mellett létszámot érintő változásokkal is jár. Pontos számot nem írnak, de az Index információi szerint ma délelőtt 10 órára hívták be a szerkesztőségi munkatársakat, és legalább 180 ember elbocsátása várható.

A Mediaworks közleményében a Média1-nek azt írta, hogy a médiapiac az elmúlt időszakban alapvetően átalakult:

„megváltoztak a tartalomfogyasztási szokások, erősödött a globális platformok és a nagy nemzetközi technológiai vállalatok szerepe, miközben a közönségek ma már több csatornán, gyorsabban, személyre szabottabban és eltérő formátumokban várják el a tartalmakat. „A kiadói működésben ezért a digitális jelenlét önmagában már nem elegendő: a jövő versenyképességét az határozza meg, hogy egy médiavállalat mennyire képes pontosan érteni, elérni és kiszolgálni közönségét” – tették hozzá.

A Mediaworks állítása szerint az elmúlt években jelentős digitális fejlesztéseket hajtott végre, amelyek megteremtették a korszerűbb, gyorsabb és rugalmasabb működés alapjait. A vállalat most ennek a fejlődési folyamatnak a következő szakaszába lép: működésének középpontjába a közönségigények még pontosabb megértését és kiszolgálását helyezi.

Ennek megfelelően a korábbi „digital first” szemléletet az „audience first” megközelítés váltja fel. Az átalakítás célja, hogy a Mediaworks hosszú távon is stabil, hatékony és versenyképes médiavállalatként működjön, miközben megőrzi szakmai minőségét, és rugalmasan alkalmazkodik a megváltozott piaci, technológiai és fogyasztói környezethez. A szervezeti és portfólió-átalakítás ennek érdekében a vállalat erőforrásait, folyamatait és fejlesztéseit még közvetlenebbül a közönségek elérésére, megtartására és minél magasabb színvonalú kiszolgálására fókuszálja.

A munkavállalókat érintő döntésekről a Mediaworks Hungary Zrt. elsőként az érintetteket tájékoztatja, a folyamatot pedig a jogszabályoknak megfelelően, felelősen és a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli. A Mediaworks Hungary Zrt. az átalakítás egyes lépéseiről a szükséges időben és mértékben, hivatalos formában ad tájékoztatást – zárul a közleményük.