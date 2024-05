Megfejtette a Fico-rejtélyt egy csepeli plébános

„Mi, csepeliek a kettős gyilkosság óta tudjuk (, mire képes a baloldal. Szlovákia békepártiságával útban volt a pénz urainak is” – ez szerepel a Csepel II. Jézus Szíve Plébánia heti hirdetései között a nyolcadik pontban a Telex szerint.

"Velük csak három elnök mert ujjat húzni. Kettőt lelőttek, a harmadikat szemünk előtt tapossák a sárba. Az Első Világháború idején csak egy békepárti elnök volt, a magyaroké: gr. Tisza István. Tudjuk, kik, és miért lőtték agyon! Most nagyon fontos, hogy ne üljünk fel a hergelőknek” – áll a plébánia oldalán. Egyúttal arra kérik a híveket, hogy imádkozzanak érte. A hirdetések Kispál György aláírásával zárulnak.

Mindez egybecseng a magyar kormány üzenetével, miszerint Robert Ficora egy baloldali szimpatizáns lőtt rá múlt szerdán. Az eddig napvilágot látott információk alapján az elkövető, Juraj Cintula író valóban gyűlölte Robert Ficót, ugyanakkor ellentmondásos személyiség, korábban oroszbarát, radikális jobboldali tüntetéseken is feltűnt, valamint roma- és migrációellenes nézeteket is hangoztatott. A kormányfő túl van az életveszélyen, de továbbra is kórházi ápolásra szorul.

Jegyzetünket a témában itt olvashatja:

Kapcsolódó cikk A Fico elleni merénylet után sem hazudtolták meg magukat a hazai kormánypártiak Főszerkesztői jegyzet arról, Robert Fico lelövése is apropót adott a kormánypárti sajtónak, hogy „bebizonyítsa”, csak és kizárólag a baloldaliak gyűlölködnek.

A témával foglalkoztunk a hét videójában is: