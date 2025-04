Meggondolták magukat a fideszesek: valamit mégsem írnak bele az Alaptörvénybe 

Csütörtök reggel azonban benyújtottak egy módosítót a módosítóhoz – írja a 444.hu . Most így néz ki a javaslat, ahol a szögletes zárójel a benyújtott tervezetből kihúzandó részt jelöli:

Ahogy arról lapunk is beszámolt, március közepén nyújtotta be a Fidesz az Alaptörvény módosítását a parlamentnek. A módosításában a Fidesz frakciója saját megfogalmazása szerint „a teremtés sorrendjével egyezően” férfiként vagy nőként határozta meg az embereket.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!