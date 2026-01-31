1p
Meghalt Fenyő Miklós

78 éves volt.

78 éves korában meghalt Fenyő Miklós – jelent meg a zenész Facebook-oldalán szombat reggel. „A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült…Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!” – olvasható a posztban.

Az énekes már tavalyelőtt is egészségügyi problémákkal küzdött, majd néhány hete tüdőgyulladással kórházba került. Múlt héten még úgy tűnt, hogy lassan felépül a betegségből, csakhogy szövődmények alakultak ki.

Fenyő Miklós 1947-ben született Budapesten. 1956-ban a családjával együtt az Egyesült Államokba emigrált, ahol végül három évet töltött. Magyarországra visszatérve több zenekarral, a Sztárral, a Devilsszel vagy a Syconorral is próbálkozott, végül megalakította a Hungariát, amely alapján vált igazán ismertté Magyarországon.

