Meghalt Schmuck Andor

A Blikk értesülései szerint a hónapok óta betegéggel küzdő politikust, a Tisztelet Társasága alapítóját egy ideje nem tudták elérni ismerősei, így értesítették a hatóságokat, akik lakásában találtak rá. Schmuck az elmúlt években többször is próbálkozott budapesti illetőségű választásokon, a 2019-es önkormányzati választáson először a főpolgármesterségért, majd az V. kerület polgármesterségéért indult el, míg a 2024-es önkormányzati választáson ismét a főpolgármesterségért kampányolt, érdemi támogatás nélkül.

