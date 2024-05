Meghalt Tompos Kátya

Családja a közösségi oldalán jelentette be, hogy hogy hosszan tartó betegség után péntek hajnalban, csalédja körében elhunyt a Jászai Mari és Junior Prima-díjas színésznő, énekesnő.

A nagyobb nyilvánosság előtt május elején derült ki, hogy a művész egy olyan ritka daganatos betegséggel küzd, amelyet Magyarországon nem tudnak kezelni. Ekkor gyűjtést indítottak az államilag nem finanszírozott kezelések finanszírozására, a szükséges összeg össze is gyűlt.

Tompos Kátya 41 éves volt, egyebek mellett olyan filmekből is ismerhette a közönség, mint a ’Valami Amerika 2.’, vagy a Poligamy. A 24.hu összefoglalója szerint énekesi karrierje is figyelemre méltó volt, fellépett többek között Goran Bregoviccsal, a Budapest Klezmer Banddel, Hrutka Róberttel, valamint a Söndörgő zenekarral Indiában is. 2013 novemberében Keresztül Európán címmel jelent meg első szólólemeze, amely varázslatos zenei utazás Angliától Oroszországig, angol, francia, bolgár, magyar és orosz nyelven énekelt dalok.