Meghamisíthatták Magyar Péter mentős esetlapját?

Kunetz Zsombor az eset után úgy vélte, bűncselekmény, hogy nyilvánosságra került az egészségügyi dokumentum, azt pedig a Kormányinfón a 24.hu kérdésére a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely is elismerte, hogy jogsértés történt .

A 24.hu emlékeztet arra, hogy tavaly májusban a Bors hozott nyilvánosságra egy, az Országos Mentőszolgálattól (OMSZ) származó jegyzőkönyv-részletet arról az esetről, amikor Varga Judit gyógyszermérgezés gyanúja miatt mentőt hívott akkori férjéhez, Magyar Péterhez. A volt igazságügyi miniszter tavaly márciusban, nem sokkal a kegyelmi ügy kirobbanása után nyilatkozott az incidensről. „Ott volt egy ilyen xanaxos levél úgy, hogy már csak egy darab volt a tízes levélben, nem tudtam, hogy csak egyet vett be, vagy 9-et, vagy 8-at” – magyarázta Varga, hogy miért hívott mentőt. A mentők megérkezésekor azonban Magyar Péter már nem tartózkodott a helyszínen.

