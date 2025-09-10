Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Meghekkelték az egyik hazai önkormányzatot

mfor.hu

Egy tinédzser lehetett az elkövető a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szerint.

Állami intézmények informatikai rendszerét törte fel egy tinédzser, információs rendszer vagy adat megsértésével gyanúsítják – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy még tavaly októberben egy polgármesteri hivatal informatikai rendszerébe lépett be jogosulatlanul egy ismeretlen felhasználó, az egyik alkalmazott adatait megszerezve letöltötte a szerveren tárolt adatok egy részét. Nem sokkal később, novemberben egy állami szervezet levelezési rendszerébe lépett be valaki, és több száz címre küldött ki malware-t, vagyis rosszindulatú szoftvercsatolmányt. A hivatalosnak álcázott dokumentum megnyitásával az elkövető a címzett fertőzött számítógépén tárolt adatokat érhette volna el – tették hozzá.

A nyomozók megállapították, hogy honnan kezdeményezték a jogosulatlan belépéseket, majd azonosították a felhasználót: a 15 éves, Pest vármegyei fiút szeptember 2-án fogták el; kutatást tartottak a lakóhelyén, lefoglalták a számítógépét és a mobiltelefonját, továbbá a lakásban talált valamennyi adathordozót, ezek elemzése jelenleg is folyik.

A rendőrök információs rendszer vagy adat három rendbeli megsértése vétséggel gyanúsították meg a fiatalkorút, akinek a neve korábban már több hasonló támadásnál felmerült. A fiatalkorú a kihallgatásán tagadta a bűncselekmények elkövetését, szabadlábon védekezik – áll a közleményben.

