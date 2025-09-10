Meghekkelték az egyik hazai önkormányzatot

Állami intézmények informatikai rendszerét törte fel egy tinédzser, információs rendszer vagy adat megsértésével gyanúsítják – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy még tavaly októberben egy polgármesteri hivatal informatikai rendszerébe lépett be jogosulatlanul egy ismeretlen felhasználó, az egyik alkalmazott adatait megszerezve letöltötte a szerveren tárolt adatok egy részét. Nem sokkal később, novemberben egy állami szervezet levelezési rendszerébe lépett be valaki, és több száz címre küldött ki malware-t, vagyis rosszindulatú szoftvercsatolmányt. A hivatalosnak álcázott dokumentum megnyitásával az elkövető a címzett fertőzött számítógépén tárolt adatokat érhette volna el – tették hozzá.

A nyomozók megállapították, hogy honnan kezdeményezték a jogosulatlan belépéseket, majd azonosították a felhasználót: a 15 éves, Pest vármegyei fiút szeptember 2-án fogták el; kutatást tartottak a lakóhelyén, lefoglalták a számítógépét és a mobiltelefonját, továbbá a lakásban talált valamennyi adathordozót, ezek elemzése jelenleg is folyik.

A rendőrök információs rendszer vagy adat három rendbeli megsértése vétséggel gyanúsították meg a fiatalkorút, akinek a neve korábban már több hasonló támadásnál felmerült. A fiatalkorú a kihallgatásán tagadta a bűncselekmények elkövetését, szabadlábon védekezik – áll a közleményben.