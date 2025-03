Meghekkelték az M1-et: sminkelt Orbán és pride-os utalás tűnt fel a képernyőn

A 444 szerint az M1 élő adásban kapcsolta az Országos Vérellátó Szolgálat egyik munkatársát, Deme Orsolyát, aki egy véradó helyszínről jelentkezett be. A tervek szerint a koordinált transzplantációról beszélt volna részletesebben, de az élő kapcsolást váratlanul félbeszakították.

