Közélet Orbán Viktor

Meghökkentő fotót posztolt Orbán Viktor

Maffiafőnöknek, keresztapának ábrázolja magát.

A visszatérés. Nézd meg, mit alkottunk Dopemannel! Ne hagyd ki! – e szavak kíséretében posztolta Orbán Viktor azt a fotót saját magáról a Facebook-oldalán, amely a Keresztapa trilógiából ismert maffiafőnökhöz, Don Corleonéhoz hasonlatosan ábrázolja a miniszterelnököt.

Ugyanakkor a DopeRanos cím pedig egy másik maffiafőnökről szóló sorozatra, a Sopranos-ra hajaz.

Ezzel a fotóval tudatta követőivel Orbán, hogy Dopeman DopeRanos című podcastjának a vendége volt, amelyben – a videó leírása szerint – „őszintén beszél a 2026-os választásokról, Magyarország jövőjéről, az Európai Unióval való kapcsolatokról és a jelenlegi politikai helyzetről”.

 

Dobrev Klára elmondta, szerinte mikor lesz kormányváltás

Csakis, ha bejut a parlamentbe a DK – mondta az elnök.

EVP, Wéber Balázs, Németh András, Nyilas Gergely

Ez a botrány végleg betehet az Orbán-kormánynak? Ez Viszont Privát Extra

A héten robbant a hír, miszerint a magyar titkosszolgálat megpróbálhatta bedönteni a legnagyobb ellenzéki párt informatikai rendszerét. A kormány tagad és most is Ukrajnát okolja, ugyanakkor az ügy megpecsételheti a sorsát az április 12-i választásokon. Mindeközben dagad a botrány a Panyi Szabolcs újságíró által nyilvánosságra hozott Lavrov-Szijjártó beszélgetés kapcsán is, amely az orosz-magyar kapcsolatok mélységeibe enged betekintést. A kormány itt is kémkedést, valamint nyugati beavatkozást emleget.   

Ötmillió forint volt a cél, de már közel 220 millió gyűlt össze Szabó Bence támogatására

90 nap helyett még egynek sem kellett eltelnie.

Amíg Ön aludt, közel félmilliárdos adómentességről döntött a kormány

A Hungaroring, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Zrt. és a Magyar Motorsport Szövetség a kedvezményezett.

Nézőpont: Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között

A kormányközeli intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a Fidesz elnökének támogatotsága 42 százalékos, míg a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter 37 százalékon áll.

Az éj leple alatt elképesztő mértékben megtollasodott a Lázár János által elnökölt alapítvány

Közel 1400 ingatlan került a Jövő Nemzedék Földje nevű entitáshoz.

Erős üzenetet kapott Orbán Viktor – és nem a közvélemény-kutatóktól

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a Medián friss, a Tisza Párt Fidesszel szembeni előnyét mérő friss közvélemény-kutatására a forint viszonylag nagyot erősödött. Ami ugyan nem példátlan a hazai országgyűlési választások eddigi történetében, mindenesetre arra utal, hogy a befektetők változást akarnak. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Panyi Szabolcs: készpénzt, drágakövet hozhatott magyar kormánygép Oroszországból – Frissítve!

Állítólag NATO és EU tisztségviselők beszéltek a 2016-2017 óta tartó szállításokról az újságírónak. A külügyi tárca szerint nevetséges a vád. 

Az ukránok kilőttek egy orosz jégtörő hajót a Balti-tengeren

Ez az első ismert sikeres csapás orosz hadihajó ellen a Balti-tengeren.

Orbán Viktor felszólította Zelenszkijt, hogy azonnal intézkedjen

Szerinte sosem volt olyan választás Magyarországon, amibe ilyen mélyen beavatkoztak volna külföldi titkosszolgálatok.

