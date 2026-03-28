Meghökkentő fotót posztolt Orbán Viktor

A visszatérés. Nézd meg, mit alkottunk Dopemannel! Ne hagyd ki! – e szavak kíséretében posztolta Orbán Viktor azt a fotót saját magáról a Facebook-oldalán, amely a Keresztapa trilógiából ismert maffiafőnökhöz, Don Corleonéhoz hasonlatosan ábrázolja a miniszterelnököt.

Ugyanakkor a DopeRanos cím pedig egy másik maffiafőnökről szóló sorozatra, a Sopranos-ra hajaz.

Ezzel a fotóval tudatta követőivel Orbán, hogy Dopeman DopeRanos című podcastjának a vendége volt, amelyben – a videó leírása szerint – „őszintén beszél a 2026-os választásokról, Magyarország jövőjéről, az Európai Unióval való kapcsolatokról és a jelenlegi politikai helyzetről”.