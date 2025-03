Meghökkentő, hol ment neki durván Magyar Péter Orbán Viktornak és Rogán Antalnak

„Miközben Orbán Viktor a saját fizetését 7 millió forint fölé emelte, Irénke néninek és sok millió nyugdíjasnak átlagosan 3 ezer forintot adott, ami az áremelkedések negyedét sem fedezi” –hangsúlyozta, hozzátéve: „Orbánék valódi nyugdíjemelés helyett most Rogán-kártyát és havi 1500 forint áfavisszatérítést ígérnek az idős honfitársainknak.

„Gratulál” a „Nemzeti Együttbűnözés Rendszerének” a Tisza Párt elnöke, amiért – mint hétfői közleményében írta – februárban is Magyarországon volt a legmagasabb az élelmiszerinfláció.

