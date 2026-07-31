Megijedtek a korábbi kulturális kegyeltek

Tarr Zoltán emlékeztetett arra: korábban jelezték az előző kormánytól kulturális támogatásból részesülőknek, hogyha azt érzik, „nem állt biztos lábakon a támogatásuk”, inkább utalják vissza a vonatkozó összegeket. Kérésük után hirtelen megugrott a visszautalások száma: mára pedig több mint 3,3 milliárd forint közpénzt fizettek vissza – közölte a miniszter, kiemelve, hogy ezek között a részben vagy egészben visszautalt támogatások között több tízmilliós tétel is van.

„A közpénz átlátható, objektív és független elköltése a magyar emberek érdeke. Az érintett kollégium átvilágítása közben már az elmúlt időszakban is számos visszaélésre bukkantunk. A kultúrának nem a politika, hanem az emberek szolgálatában kell állnia, függetlensége pedig nem alku tárgya” – fogalmazott Tarr Zoltán.

(MTI)