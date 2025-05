Megin állt a bál a fővárosi közgyűlésben – visszahívnák a budapesti cégvezetőket

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A képviselők az ügyintézés egyszerűsítése érdekében úgy döntöttek, a kisgyerekeseknek szóló tömegközlekedési bérletre való jogosultságot júniustól nem kell félévente megújítani, a jogosultaknak ezt csak egyszer kell majd megtenniük. Kezdeményezték azt is, hogy a kisgyerekeseknek járó díjkedvezményt az agglomerációban élők is igénybe vehessék.

Szepesfalvi Anna, Havasi Zoltán és Radics Béla (Fidesz-KDNP) azt javasolta, tekintettel arra, hogy változott a kábítószerrel kapcsolatos szabályozás, változtatás szükséges a Budapesti Kábítószer Egyeztető Fórum tagjaiban is, mert olyan civil szervezeteket kell kinevezni a fórum tagjaként, amelyek a szigorú törvényi szabályozás elvei mentén működnek. Ezért azt javasolták, a főpolgármester hívja vissza a fórum civil tagjait és olyan szervezeteket jelöljön tagnak, amelyek a drogkereskedelemmel és drogfogyasztással szembeni zéró tolerancia elvét tükrözik.

A pályázat eredménytelenné nyilvánításáról szóló vitában Radics Béla (Fidesz-KDNP) arról beszélt, a pályázatok elbírálásában részt vevő, a Tisza pártos Orbán Árpád által vezette bizottság azt akarja elérni, hogy a „Gyurcsány-fiókák” „benne maradjanak a rendszerben”, Gulyás Gergely Kristóf szerint pedig „nem lehet tiszás mutyi-bizottságban dönteni” a fővárosi cégek vezetőiről, a mostani eljárás „egy színjáték”. Szécsényi Dániel szerint a Tisza pozícióban tartja Gyurcsány embereit, miközben a sajátjait is beülteti a testületekbe.

