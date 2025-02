Megint áll a bál Rákosrendező miatt

A MÁV eközben megkezdte a terület kiürítését, de a folyamat még nem fejeződött be. Több tízmillió forintot fizettek ki kártalanításként, de az állami vállalat nem közölt pontos adatokat a költségekről. A MÁV szerint a kiürítés az eladó feladata, és nem terveznek további kiadásokat. Jelenleg három üzleti bérlő és két lakó pereskedik az ügyben. A főváros szerint a birtokba adás előtt szükség van a bérlők listájára és a szerződéseik átvizsgálására, és saját szabályai szerint nem enged elhelyezés nélküli kilakoltatást.

A Budapesti Közművek Zrt. egyelőre nem írhatta alá a Rákosrendező területére vonatkozó adásvételi szerződést, mivel a Stockton Zrt. még nem nyilatkozott elővásárlási jogáról – erősítette meg a Népszavának Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. A kormány korábban egy arab befektetővel kötött szerződést a terület eladásáról, noha két cégnek – a Budapesti Közművek Zrt.-nek és a Habony Árpád és Garancsi István érdekeltségébe tartozó Stockton Zrt.-nek – is elővásárlási joga volt. A főváros jelezte vételi szándékát, amit a kormány február elején elfogadott, de a Stockton Zrt. még nem döntött. Ha élne a jogával, a két vállalat egyenlő arányban válna tulajdonossá.

