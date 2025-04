Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Múlt héten a miniszterelnök állítólag a hátsó bejáraton jutott be végül az épületbe, a tiltakozók ellen akkor is felléptek a rendőrök.

A momentumos képviselőket és aktivistákat a kivonuló rendőrök távolították el az útból, a készült felvételeken az is látható, hogy ezután felvették adataikat is.

