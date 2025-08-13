Megint fapadosra szállt Orbán Viktor – mutatjuk, hova repült

1p
A magyar miniszterelnököt ezúttal a Wizz Air fedélzetén fotózták le.  

Az alábbi képet Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő tette közzé Facebook oldalán kedd este:

    

Orbán Viktor és Lévai Anikó útközben
Fotó: Facebook/Hadházy Ákos

A képen Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó látható. Hadházy Ákos szerint a Wizz Air fedélzetén készült kedden, a Bilbaóba (Baszkföld, Spanyolország) tartó járaton. Orbán Viktort és feleségét júliusban szintén egy diszkont légitársaság, a Ryanair fedélzetén fotózták le.

A Mimniszterelnökség egyelőre nem reagált a felvételre, így azt sem lehet tudni, hogy a miniszterelnök magánúton van-e.     

