Megint fapadosra szállt Orbán Viktor – mutatjuk, hova repült

Az alábbi képet Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő tette közzé Facebook oldalán kedd este:



Orbán Viktor és Lévai Anikó útközben

Fotó: Facebook/Hadházy Ákos

A képen Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó látható. Hadházy Ákos szerint a Wizz Air fedélzetén készült kedden, a Bilbaóba (Baszkföld, Spanyolország) tartó járaton. Orbán Viktort és feleségét júliusban szintén egy diszkont légitársaság, a Ryanair fedélzetén fotózták le.

A Mimniszterelnökség egyelőre nem reagált a felvételre, így azt sem lehet tudni, hogy a miniszterelnök magánúton van-e.