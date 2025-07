Megint furcsaságokat árul a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendszeresen árverésre bocsátja azokat a lefoglalt ingóságokat, amelyeket adótartozás vagy gazdasági bűncselekmény miatt vettek zár alá – feltéve, hogy ezek nem jogsértőek, nem hamisítványok és nem minősülnek illegálisnak. Az árverésre kínált tárgyak listája nyilvánosan megtekinthető a NAV hivatalos oldalán, így bárki ajánlatot tehet. Cikkünk írásakor összesen 1201 tétel szerepelt a kínálatban – ezek közül válogattunk.

Gobelin lófejek – becsérték: 6 ezer forint

Gondolkodott már azon, hogy jól nézne ki egy különleges varrási technikával készült állatkép otthonában? Akkor nem kell tovább keresnie, ugyanis az adóhivatal pontosan ilyen művet árverez el. A három különböző színű lovat ábrázoló alkotásra a licit július 30-án indul, az érdeklődők pedig szokás szerint a becsérték felével, azaz a paripák esetében 3 ezer forinttal számolhatnak nyitó licitként.

Ezek a lófejek nem mindenkinek fognak tetszeni

Fotó: NAV Árverés

Burgonyafelszedő gép – becsérték: 1,5 millió forint

Szebb napokat is megélt ez a több mint 30 éves mezőgazdasági gép, ráadásul a NAV tájékoztatása szerint egyik gumiabroncsa is lapos; egy potenciális vevő azonban így is megláthatja benne a fantáziát. A NAV árverése július 27-én indul, a lelkes vásárlóknak pedig legalább 750 ezer forintos nyitólicittel kell számolnia, ha megszereznék maguknak.

Ez az elöregedő gép is új gazdát keres

Fotó: NAV Árverés

Takarók és plédek – becsérték: 180 ezer forint

Gyakran előfordul az adóhivatal árverésein, hogy nagyobb mennyiségű, egyben lefoglalt termékeket küldenek kalapács alá. Így van ez a szeptember 19-én elárverezendő takarók esetében is, összesen 120 darab keresi új gazdáját, a képek alapján rendkívül puhának tűnnek. Amennyiben nagy tételben takarót venne, a licit 90 ezer forintnál indul, azaz akár kevesebb mint ezer forintért is megszerezheti darabját.

Jöhet egy puha takaró az adóhivataltól?

Fotó: NAV Árverés

Ibanez elektromos gitár – becsérték: 500 ezer forint

A zenerajongók számára igazi ínyencséget tartogat az adóhivatal, a japán Ibanez márka gitárjai komoly értéket képviselnek a zenészek körében. Augusztus 11-én indul a NAV árverése, ahol már akár 250 ezer forintért is megkaparinthatják a képen szereplő fekete hangszert az érdeklődők.

Egy ilyen gitár sokaknak kéne

Fotó: NAV Árverés

Spanyol lovagfigura – becsérték: 40 ezer forint

A középkori lovagok szerelmeseinek is jut érdekesség az adóhivatali aukción, hiszen egy fémből készült, fa talapzaton álló, spanyol lovagfigura árverése zajlik július 25. és 28. között.

A nyitólicit ezúttal is becsérték fele, azaz 20 ezer forint, ennyit mindenképpen ki kell fizetnie annak, aki szeretné magáénak tudni a lovagszuvenírt.