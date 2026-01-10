Megint győzni fog a hat hónap börtönre ítélt polgármester?

Az áprilisi országgyűlési választás előtt még lebonyolítanak néhány helyi önkormányzati voksolást. Ezek egyike a bácsszőlősi polgármester-választás január 11-én. A választásra jogosultak száma mindössze 265, ezért tán nem is lenne érdekes országos szinten, hogy ki lesz a déli határ közelében fekvő község új polgármestere.

Hogy mégis érdekes, arról Hadházy Ákos tehet. A független országgyűlési képviselő 2024 februárjában írt először a települési viszonyokról.

Ez is hungarikum: Bácsszőlősön 45 millió forint uniós pénzből felújították a rendelőt és az orvosi szolgálati lakást. Orvos azonban nincs ebben a faluban sem, rendelésre is csak kétszer két órában jár át az orvos 8 kilométerről. A fideszes polgi így úgy gondolta, a legjobb, ha ő illegálisan beköltözik a felújított kecóba

- szólt a képviselő Facebook-bejegyzése. Hadházy Ákos hozzátette: szerinte a fideszes előljáró nyilván azért merte ezt megtenni, mert jóban van a térség országgyűlési képviselőjével, Bányai Gáborral. Hadházy sommás véleménye szerint Szarvas Róbert csak egy tagja annak a fideszes aktivista hálózatnak, amelyet EU-s pénzekből megvett, vagy EU-s pénzekkel megzsarolt polgármesterek ezrei alkotnak. Ezek a kiskirályok a politikus szerint tudják, hogy csak akkor engedi nekik a Fidesz EU-s pénz elnyerését, ha a falu a kormánypártra szavaz – ezért mindent meg is tesznek érte.

Bölcs döntést hozhat a falu népe

A Hadházy-féle bejegyzésből szép nagy ügy kerekedett: 2024. áprilisban hivatali visszaélés miatt elrendelték a nyomozást Bácsszőlős polgármestere ellen, aki egyszerűen beköltözött az EU-s pénzből felújított orvosi szolgálati lakásba.

A Népszavának Szarvas Róbert azt mondta, hogy szerinte ezáltal nem történt károkozás, és azzal, hogy 17 500 forint lakbért fizetett, az örökké forráshiányos önkormányzat legalább egy kis pénzhez jutott. A lapnak Szarvas végül elismerte, hogy hibát követett el, és azt mondta, ha megválasztják, klímaberendezést szereltet a lakásba félmillióért, és azzal fűt.

Lassan őröltek az igazságszolgáltatás malmai, de tavaly júliusban hivatali visszaélés miatt emelt vádat az ügyészség a bácsszőlősi polgármester ellen, akit közben 2024 nyarán független színekben újra polgármesternek választottak a bácsszőlősiek 76 százalékos többséggel. A szintén független Mózer Andrea volt az egyetlen kihívója.

Szarvas Róbert végül azért mondott le posztjáról, mert tavaly szeptemberben hat hónap szabadságvesztésre ítélte a Bajai Járásbíróság. A bíróság hivatali visszaélés bűntette miatt szabta ki a büntetést, aminek végrehajtását kettő év próbaidőre felfüggesztette.

A közügyek gyakorlásától ugyanakkor nem tiltotta el a bíróság Szarvas Róbertet, ezért a január 11-i választáson újra lehet arra szavazni, hogy továbbra is ő maradjon a polgármester. Ezúttal három kihívója van, akik egyike változatlanul Mózer Andrea, aki amúgy pilates-edzőként dolgozik. Nagy kampánynak nincs nyoma Szarvas Róbert Facebook-oldalán, mindössze annyit írt ki még novemberben, hogy december 9-én lakossági fórumot tart, amelynek célja, hogy

lehetőséget biztosítson az aktuális kérdések megvitatására.

Az elérhető információk szerint túlzás lenne azt mondani, hogy csak úgy dőlt a kormányzati támogatás a faluba. De Bányai Gábor fideszes parlamenti képviselő 2023-ban azt tette közzé, hogy megújult a római katolikus templom, mellette új játszótér épült, valamint elkészült a művelődési ház külső homlokzatának energetikai felújítása. A három beruházás együttes értéke közel 76 millió forint. Tavaly decemberben pedig kiderült, hogy a falu 9 millió forinttal szerepel a közvilágítás korszerűsítésére kiírt pályázat nyertesei között.