Megint hátborzongató számokkal találhatja magát szemben a benzinkutakon

A gázolaj ára a héten még mindig emelkedik, most bruttó 3 forinttal lesz magasabb a beszerzési ár – írja a holtankoljak.hu. A benzin esetében a nagykereskedelmi ár nem változik tovább várhatóan, azonban ahogy az grafikonunkon is látható szerdára a kutakon tapasztalható átlagár további 2 forinttal emelkedett, míg a gázolaj átlagosan 4 forinttal drágult.
A portál közlése szerint szerdán, azaz október 29-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hét eleji változásokat követően:
- 95-ös benzin: 580 forint/liter
- Gázolaj: 590 forint/liter