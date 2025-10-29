1p

Közélet Üzemanyagok

Megint hátborzongató számokkal találhatja magát szemben a benzinkutakon

mfor.hu

Drágul a tankolás.

A gázolaj ára a héten még mindig emelkedik, most bruttó 3 forinttal lesz magasabb a beszerzési ár – írja a holtankoljak.hu. A benzin esetében a nagykereskedelmi ár nem változik tovább várhatóan, azonban ahogy az grafikonunkon is látható szerdára a kutakon tapasztalható átlagár további 2 forinttal emelkedett, míg a gázolaj átlagosan 4 forinttal drágult.

A portál közlése szerint szerdán, azaz október 29-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hét eleji változásokat követően:

  • 95-ös benzin: 580 forint/liter
  • Gázolaj: 590 forint/liter

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

A Legfőbb Ügyészség is egyre több ilyen esetet regisztrált.

2029-ben már megjelenhetnek a síneken.

A tárcavezető reagált.

A főpolgármester mindezt Facebookon jelentette be.

Gond van a közbeszerzéssel.

Ismét a Fővárosi Közgyűlés napján. 

A 43. héten akadtak új érkezők is a képernyőkön.

A mostani magyar eredmény rosszabb lett a tavalyinál. 

Lesöpörték a Jobbik javaslatát – nem először.

Lehullt a lepel: elképesztő pénzek mentek el a magyar EU-elnökségre

Miközben az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma tavaly egyetlen konkrét uniós projektet sem bonyolított le, addig az uniós soros elnökségre rengeteg pénz ment el a 2024. évi zárszámadás szerint. Például új külképviseletet kellett bérelni Brüsszelben. De az uniós bírságokra is extra pénzt kellett fordítani közpénzből. 

