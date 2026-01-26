Megint igazi furcsaságokat árul a NAV – ön melyiket venné meg?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendszeresen árverést tart a lefoglalt ingóságokból. Itt olyan vagyontárgyak kerülnek kalapács alá, amelyeket adótartozás vagy gazdasági bűncselekmény miatt vontak be, feltéve, hogy nem hamisítványok, nem jogsértőek és nem tartoznak tiltott kategóriába.

Büfékonténer – becsérték: 3,43 millió forint

Első ránézésre ennek a mozgatható büfének több keresnivalója lenne a NAV ingatlanárveréseivel foglalkozó összeállításainkban, ám a hatóság ingóságként árverezi el – nem véletlenül, hiszen egy átalakított konténerről van szó.

Fotó: NAV Árverés

Ahogy azt galériánkban is láthatja, egy alapos takarítás ugyan ráférne az egykori büfére, azonban ha az új tulajdonos meglátja benne a fantáziát, minden bizonnyal újra működőképes (és az egészségügyi előírásoknak megfelelő) vendéglátóipari egységgé tehető. A licitet március 9-én indítják, az érdeklődőknek legalább 1,71 millió forintot kell majd kifizetnie.

Érdekesség, hogy a NAV képein is látható krétatáblán még néhány ételötlet is fellelhető, a konténerben korábban ennek tanúsága szerint hamburgert, gofrit és palacsintát is árultak.

Paál Valéria festmény – becsérték: 100 ezer forint

Szemrevaló darab ez az 1992-re datált festmény, amelynek a festőnő a hangzatos ’Téli Verőfény’ címet adta, és amelyet az adóhivatal március 6-án visz árverésre, a nyitólicit szokás szerint a becsérték fele, azaz 50 ezer forint lesz.

A festőművész első kiállítását a galériája honlapja szerint még 1956-ban rendezte, azóta rendszeresen jelennek meg képei, bemutatkozása szerint „romantikus és misztikus elemekkel tarkított, naturalista és geometrikus szürrealista festészet” a világa.

A romantikus hangulatú festmény egy nappali éke lehet

Fotó: NAV Árverés

25 ezer darab olajcső – becsérték: 10 millió forint

Feltehetőleg valamilyen szervízben foglalhatott le ingóságokat az adóhivatal, így fordulhatott elő, hogy egyszerre 25 ezer darab olajcsövön próbál meg túladni február 2-án, ezek bontatlan, új állapotban kerültek a NAV birtokába.

Amennyiben megjönne a kedve a vásárláshoz, már 5 millió forintért licitálhat a tételre, amely csak teljes mennyiségében eladó.

A rengeteg olajcső csak együtt vihető

Fotó: NAV Árverés

Futópadok – becsérték: 2,4 millió forint

Ha új löketet adna újévi fogadalmának, vagy éppen csak szeretne egy otthoni edzőrészt kialakítani, netán konditermet üzemeltet, az adóhatósági árverésen megtalálhatja a számítását, hiszen 2021-es évjáratú, ránézésre jó állapotban lévő futópadoknak keres új otthont március 13-tól az adóhivatal.

A négy darab edzőgép együtt kerül kalapács alá, és akár 1,2 millió forintos áron megszerezhetők lesznek, feltéve, hogyha a minimális ajánlaton megáll a licit.

A futópadok jó állapotban vannak

Fotó: NAV Árverés

Lakóbusz – becsérték: 40 millió forint

Egy Fiat Ducato alvázára szerelt Bürstner Elegance lakóbusz új tulajdonosát is keresi a NAV, így ha mindig is arra vágyott, hogy egy lakóbuszban bejárja Európát, vagy akár csak kempingezni indulna az átlagnál jobb körülmények között, akkor március 2-től lecsaphat a járműre, amelynek kikiáltási ára 20 millió forint lesz.

Méretes lakóbusz, sok extra kényelmi funkcióval

Fotó: NAV Árverés

Az összesen négy embernek elegendő férőhelyes lakóbuszban beépített zuhany és tágas fekvőhelyek is várják az utazókat, de beépített hűtőszekrény, mikró és tévé is növeli a komfortfokozatot. A NAV végül arra is felhívta a figyelmet, hogy vezetéséhez viszont a B-típusú jogosítvány nem elegendő, így megvásárlását sem ajánlják mindenkinek.