Megint igazi furcsaságokat árul a NAV – ön melyiket venné meg?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendszeresen árverést tart a lefoglalt ingóságokból. Itt olyan vagyontárgyak kerülnek kalapács alá, amelyeket adótartozás vagy gazdasági bűncselekmény miatt vontak be, feltéve, hogy nem hamisítványok, nem jogsértőek és nem tartoznak tiltott kategóriába.
Büfékonténer – becsérték: 3,43 millió forint
Első ránézésre ennek a mozgatható büfének több keresnivalója lenne a NAV ingatlanárveréseivel foglalkozó összeállításainkban, ám a hatóság ingóságként árverezi el – nem véletlenül, hiszen egy átalakított konténerről van szó.
Ahogy azt galériánkban is láthatja, egy alapos takarítás ugyan ráférne az egykori büfére, azonban ha az új tulajdonos meglátja benne a fantáziát, minden bizonnyal újra működőképes (és az egészségügyi előírásoknak megfelelő) vendéglátóipari egységgé tehető. A licitet március 9-én indítják, az érdeklődőknek legalább 1,71 millió forintot kell majd kifizetnie.
Érdekesség, hogy a NAV képein is látható krétatáblán még néhány ételötlet is fellelhető, a konténerben korábban ennek tanúsága szerint hamburgert, gofrit és palacsintát is árultak.
Paál Valéria festmény – becsérték: 100 ezer forint
Szemrevaló darab ez az 1992-re datált festmény, amelynek a festőnő a hangzatos ’Téli Verőfény’ címet adta, és amelyet az adóhivatal március 6-án visz árverésre, a nyitólicit szokás szerint a becsérték fele, azaz 50 ezer forint lesz.
A festőművész első kiállítását a galériája honlapja szerint még 1956-ban rendezte, azóta rendszeresen jelennek meg képei, bemutatkozása szerint „romantikus és misztikus elemekkel tarkított, naturalista és geometrikus szürrealista festészet” a világa.
25 ezer darab olajcső – becsérték: 10 millió forint
Feltehetőleg valamilyen szervízben foglalhatott le ingóságokat az adóhivatal, így fordulhatott elő, hogy egyszerre 25 ezer darab olajcsövön próbál meg túladni február 2-án, ezek bontatlan, új állapotban kerültek a NAV birtokába.
Amennyiben megjönne a kedve a vásárláshoz, már 5 millió forintért licitálhat a tételre, amely csak teljes mennyiségében eladó.
Futópadok – becsérték: 2,4 millió forint
Ha új löketet adna újévi fogadalmának, vagy éppen csak szeretne egy otthoni edzőrészt kialakítani, netán konditermet üzemeltet, az adóhatósági árverésen megtalálhatja a számítását, hiszen 2021-es évjáratú, ránézésre jó állapotban lévő futópadoknak keres új otthont március 13-tól az adóhivatal.
A négy darab edzőgép együtt kerül kalapács alá, és akár 1,2 millió forintos áron megszerezhetők lesznek, feltéve, hogyha a minimális ajánlaton megáll a licit.
Lakóbusz – becsérték: 40 millió forint
Egy Fiat Ducato alvázára szerelt Bürstner Elegance lakóbusz új tulajdonosát is keresi a NAV, így ha mindig is arra vágyott, hogy egy lakóbuszban bejárja Európát, vagy akár csak kempingezni indulna az átlagnál jobb körülmények között, akkor március 2-től lecsaphat a járműre, amelynek kikiáltási ára 20 millió forint lesz.
Az összesen négy embernek elegendő férőhelyes lakóbuszban beépített zuhany és tágas fekvőhelyek is várják az utazókat, de beépített hűtőszekrény, mikró és tévé is növeli a komfortfokozatot. A NAV végül arra is felhívta a figyelmet, hogy vezetéséhez viszont a B-típusú jogosítvány nem elegendő, így megvásárlását sem ajánlják mindenkinek.