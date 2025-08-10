2p
Közélet Önkormányzatok Választás

Megint kitér egymás elől a Fidesz és a Tisza Párt

mfor.hu

Egyikük sem állít jelöltet a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vásárosfaluban vasárnap zajló időközi önkormányzati választáson.

A rábaközi községben azért kell időközi polgármester- és képviselő-választást tartani, mert a település képviselő-testülete május 22-i ülésén kimondta a feloszlását.

kisalfold.hu korábbi riportja szerint egy testületi ülés végén az egyik képviselő szót kért és elmondta, úgy látja, nem valósul meg a képviselői esküben tett fogadalom és a testület nem tudja megfelelően szolgálni a falu érdekeit, nem tudnak a képviselők együtt dolgozni. A képviselő-testület feloszlatását napirendre vették, szavaztak róla és három igen és kettő nem szavazattal a javaslatot elfogadták.

A lap megjegyzi, hogy a helyzet azért is érdekes, mert Vásárosfalu a Rábaköz azon községei közé tartozik, ahol az elmúlt harmincnégy évet a folyamatos fejlődés jellemezte. Megszépültek a középületek, felújították az utakat, kiépült az infrastruktúra, önkormányzati telkeket alakítottak ki, emelkedett a lélekszám. Ritkaság, de a községben még templomot is építettek néhány évvel ezelőtt. Szóval, minden rendben volt Vásárosfaluban

A polgármesteri tisztségre két független jelölt pályázik: Huber Ádám és Molnár Balázs. A négy egyéni listás képviselői helyért pedig hét független jelölt indul: Bedi Lászlóné, Balázs Tamás, Molnár Mátyás, Pallag Eszter, Szalay Gábor, Szalay Benjámin és Tuba Pál. A választói névjegyzékben több mint 140-en szerepelnek.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szürreális: végrehajtás jöhet a végrehajtók ellen

Szürreális: végrehajtás jöhet a végrehajtók ellen

Nem tartottak be egy határidőt.

Nem akármilyen mérföldkő következett be a magyar utakon

Nem akármilyen mérföldkő következett be a magyar utakon

Egyre több az elektromos autó.

Orbán Viktor szerint nem lesznek drágábbak a lakások

Orbán Viktor szerint nem lesznek drágábbak a lakások

Harmonikus fejlődésre számít.

Budapest környéke nem kér az önazonossági törvényből

Budapest környéke nem kér az önazonossági törvényből

Az érdiek félnek, hogy csökken a lakásaik értéke; Délegyházára a mentességet élvező CSOK-osok költöznek, Szigetszentmiklós polgármestere pedig odaszólt a kormánynak. Az Mfornak nyilatkozó ingatlanpiaci elemző viszont biztos abban, hogy budapesti kerületek vezetése is alkotni fog önazonossági rendeletet, és akár 100 ezer forintos sarcot is el tud képzelni a fővárosban.

Gulyás Gergely: ha Fleck Zoltán marad, akkor az ELTÉ-n nácik és kommunisták is oktathatnak – ez történt a Kormányinfón

Szerda délután 15 órakor tartották az újabb Kormányinfót, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter mellé csatlakozott Panyi Miklós parlamenti államtitkár is. 

25 bölényre kért engedélyt Mészáros Lőrinc vadásztársasága

25 bölényre kért engedélyt Mészáros Lőrinc vadásztársasága

Nem vadászati célból.

Orbán Viktor titkára is megszólalt a Fleck Zoltán-ügyben

Orbán Viktor titkára szerint Fleck Zoltán az alkotmányos rend ellen uszított.

Bíróságra viszik az MNB-alapítvány vagyonkezelőjének átjátszási kísérletét

Per indul az MNB-alapítvány vagyonkezelőjének átjátszási kísérlete miatt.

Csúszik a nagy Kossuth téri rekonstrukció

2027 helyett csak 2028 közepére készülhet el az Igazságügyi Palota és az Agrárminisztérium épületének korszerűsítése.

Kapcsolgatunk? Kapcsolgatunk

A TV2 és az RTL is alulmaradt: a legnézettebb műsor nem az övék volt

Folytatódik a nyári lazulás, legalábbis ami a televíziós csatornák műsorát illeti. A 31. héten sem az RTL-nek, sem a TV2-nek nem sikerült igazán nagyot villantania: a pálmát – nevető harmadikként – egy műsor erejéig a köztévé vitte el. Ami egyáltalán nem meglepő, hiszen a Hungaroringre érkezett a Forma-1. 

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168