Megint lekapták Mészáros Lőrincéket – Önnek is ismerős lesz ez a szálloda

- írja Hadházy, aki annak is utánanézett, hogy a szállodában egy éjszakért 400 ezertől 1,7 millió forintig mozognak a szobákárai, természetesen dollárban, egy szobába szervírozott fagyikehelyért pedig 500 dollárt, azaz mostani árfolyamon nagyjából 170 ezer forintot is elkérnek.

A Reszkessetek betörők 2. egyik ikonikus jelenetének is helyszínül szolgáló New York-i Plaza hotelben fotózta le Mészárols Lőrincet és Várkonyi Andreát Hadházy Ákos független parlamenti képviselő egyik olvasója.

New Yorkban kapták lencsevégre a Mészáros-házaspárt.

