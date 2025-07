Megint meglepőt húzott a Tények, örülhet a TV2

Csendesen telnek a hétköznap esték a kereskedelmi csatornák menetrendjében, igazán erős műsort egyik adó sem választott. A program nem is változott, így esténként az RTL programját ezúttal is a The Floor vezette fel, amely átlagosan 330 ezer nézőt ültetett a képernyők elé a teljes lakosság körében. A kereskedelmileg kiemelten fontos 18-59 éves korosztályban a vetélkedő 166 ezres nézettséget ért el, 14,8 százalékos közönségarány mellett.

A TV2-n a Szerencsekerék továbbra is stabil formát mutatott, Kasza Tibi műsorát egy-egy adás alkalmával átlagosan 529 ezren követték. A 18-59 éves korcsoportban az átlagos nézettség 164 ezer fő volt, 14,7 százalékos közönségaránnyal.

Különös heti győztesek

Szinte teljes egészében megismétlődött a 24. héten tapasztalt végeredmény, hiszen különösebb szuperprodukció, vagy igazán kiugró számokat hozó vetélkedő és reality hiányában a TV2 Tények vasárnapi adása került a toplista élére a maga 582 ezres nézettségével a teljes lakosság körében. Az online elérhető tematika szerint ebben egyebek mellett a kunszentmártoni buszbalesetről volt szó.

Tetszik a nézőknek a Tények

Fotó: TV2 Sajtószoba

A Forma-1 a 25. héten az Egyesült Királyságba érkezett, ahol Lando Norris hazai trófeának örülhetett, a McLaren pedig kettős győzelmet zsebelt be, ugyanis Norris csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri a második helyet szerezte meg. A futam a teljes lakosság körében 456 ezer embert érdekelt, a 18-59 évesek korcsoportjában elért 243 ezer néző és 24,3 százalékos közönségarány azonban toronymagasan a legjobb eredmény volt a kategóriában.

Mi történt a hétvégén?

Egyik csatorna sem készül szuperprodukcióval, vetélkedővel, vagy saját sorozattal a nyári uborkaszezon hétvégéire, így az összecsapások csak azon múltak, hogy hol sikerült jobban a filmválasztás.

Mindkét nap a TV2 örülhetett, szombaton a Csatahajó 232 ezres nézettségét nem tudta megverni az RTL, míg vasárnap mindössze 7 ezer néző döntött, ugyanis

az RTL-en adott Beépített szépség 233 ezer főt vonzott,

míg a TV2-n a Halálos iramban 6. 240 ezer nézőt ért el.

Ez a heti végeredmény

A nyár hatása egyértelműen megjelent a televíziós adatokon, mindkét csatorna hétköznapi programja érezhetően gyengébb számokat hozott, de a hétvégéken sincs nyoma a megszokott, erősebb adatoknak. Összességében a végeredmény nem volt kérdés: a 18-59 évesek korcsoportjában a TV2 megelőzte az RTL-t, és 13,9 százalékot tudott felmutatni a rivális 13,3 százalékával szemben.