Megint megszabadulna bronz lószobrától a NAV

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

Az aranyozott szettbe összesen 4 szék, 4 fotel és két kanapé tartozik az árverési honlap tanúsága szerint, és arra az adóhivatal is figyelmeztette a leendő vásárlókat, hogy egy alapos tisztítás nem ártana az ülőalkalmatosságoknak. Amennyiben szeretné megvásárolni a bútorszettet, a kikiáltási ár 1,5 millió forint.

Ha a cikkünkben fentebb említett bronzlovon megakadna a szeme, és hasonlóan szembeötlő bútorok büszke tulajdonosa is szeretne lenni, a NAV egy teljes ülőgarnitúrát is kalapács alá küld május 12-én.

Vastag aranylánc is kalapács alá kerül Fotó: NAV Árverés

Ha mindig is egy fűnyíró traktorra vágyott, ezen az árverésen megtalálhatja a számítását , egy 2022-es évjárató darab ugyanis május 16-án kalapács alá kerül. A licit a már megszokott módon a becsérték feléről, azaz 600 ezer forintról indul, ennek kicsengetése után viheti a büszke új tulajdonos a sárga fűnyírócsodát.

A NAV honlapján jövedéki termékek is feltűnnek időnként, így három palack alkoholos italt is kalapács alá vesz az adóhivatal . Ezek mindegyikének esetében május 23-án indul az árverés, a kikiáltási ár pedig 4 ezer forint – azaz, ha nincs más érdeklődő, a bolti ár alatt meg lehet szerezni az italokat. Az eladó tételek:

Előző hasonló cikkünkben is szerepelt a NAV közel 1 méter magas bronz lószobra, amelyet az adóhivatal továbbra is szeretne elárverezni , elsőre ugyanis nem talált gazdára. A 800 ezer forint értékre becsült szobor minimális licitje ennek a fele, 400 ezer forint, az árverés pedig április 25-én indul.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!