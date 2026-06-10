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Közélet

Megint megszólalt Szabó Bence – már a visszatérésről beszélt

mfor.hu

Maga tett bejelentést erről. Mutatjuk.

Szabó Bence Instagramon bejelentette, hogy elindította a visszaszerelését, mert szeretné újra hivatásosként szolgálni a hazáját – vetté észre a Telex.


A volt nyomozó, rendőrszázados azt írta: Pósfai Gábor belügyminiszter utasításba adta, hogy a pályát korábban elhagyó kollégák részére biztosítani kell a lehetőséget, hogy visszaszerelhessenek a hivatalos állományba, és ezt a lehetőséget az előző vezetés korlátozta. Kiemelte:

„Szeretném újra hivatásosként szolgálni a hazámat.”

Szabó Bence márciusban azzal állt a nyilvánosság elé, hogy a titkosszolgálatok megpróbálták bedönteni a Tisza Párt informatikai rendszerét. 

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