Megint nagyot nyert a TV2, az RTL a kanyarban sem volt

Holtidőszakát éli mostanában a televíziózás, a szabadságolások és az iskolaszünet fényében egyre kevesebben ülnek a képernyők előtt, ezért a kereskedelmi csatornák is erősen visszafogott programmal készülnek a nyári munkanapokra.

Az RTL a főműsoridő első felében Az ugrás részeit küldte műsorba, a kvízműsor ismétlései átlagosan 302 ezer embert vonzottak. A 18-59 évesek körében, a kiemelt kereskedelmi korcsoportban a vetélkedő átlagosan 130 ezres nézőszámot produkált, 11,5 százalékos közönségarány mellett.

A párhuzamosan futó Szerencsekerék a teljes lakosság körében 453 ezer embert ültetett a képernyők elé, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 135 ezer nézőt hozott, valamint 12,2 százalékos közönségarányt.

A műsorsávok második felében mindkét kereskedelmi csatorna ismétléseket adott, ezek néhány százezres nézettséget értek el.

Kevesen néznek nyáron tévét, és ez minden műsor eredményén meglátszik

Fotó: Depositphotos

Sportesemények

A sportrajongók nem unatkoztak, több focimeccset is rendeztek a héten, ezek közül szokatlanul sok került fel a nézettségi toplistára. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy nem voltak kiemelkedő nézettségű szórakoztató műsorok.

A Ferencvárosnak több jelenése is volt a héten:

a Bajnokok Ligája selejtezőjének keretében a bolgár Ludogorec csapatával találkozott, a 0-0-s döntetlent 288 ezren látták;

a magyar bajnoki sorozatban Nyíregyházára látogatott a Fradi, a vendégek magabiztos, 4-1-es győzelmét 193 ezren nézték.

A magyar csapatok közül a nézettségi toplistára került a Paks mérkőzése az UEFA Konferencia Liga selejtezőjében, az ukrán Polisszja Zsitomir csapatától elszenvedett 0-3-as vereséget 172 ezren nézték.

Végül az angol szuperkupában a Liverpool játszott, a Crystal Palace a 2-2-es döntetlen után tizenegyesekkel nyerte meg a döntőt, amelyen mindkét magyar liverpooli játékos – Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos – is pályára lépett. Az összecsapást 204 ezren nézték.

Hétvégén dőlt el minden

A heti végeredményt tekintve a hétvégéig kellett várni arra, hogy kiderüljön, melyek voltak a 32. hét legnézettebb műsorai.

Szombaton az RTL a Nagypapa hadművelet filmet adta, amely 249 ezer nézőt ért el, szemben a TV2 által választott Hamis a baba 319 ezres nézettségével, így a napi győzelemnek a TV2 örülhetett.

Vasárnap is a TV2-nek állt a zászló, ugyanis az RTL filmválasztása, az Utazás a rejtélyes szigetre a maga 232 ezres nézőszámával nem tudott versenyezni az örök kedvenc Legyen ön is milliomos! által elért 580 ezer nézővel, amely a 32. hét legjobban teljesítő műsora lett a teljes lakosság körében.

A 18-59 évesek korcsoportjában furcsa heti végeredmény született, ugyanis a fiatalabbakat a TV2 által vasárnap este fél 10-kor leadott A méhész című akciófilm hozta igazán lázba, Jason Statham 2024-es filmje 198 ezer nézőt vonzott 19,7 százalékos közönségarány mellett, ezzel pedig a kategória győztese lett.

Így alakult a heti végeredmény

A meglepetés ezúttal elmaradt, mind a hétköznapokon, mind a hétvégén jobb számokat ért el a TV2 – igaz, az uborkaszezon tombolása minden műsor eredményén meglátszott. A 18-59 évesek korcsoportjában a TV2 megverte az RTL-t, és 14,1 százalékot tudott felmutatni a rivális 11,9 százalékával szemben.