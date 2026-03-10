Megint nem bírt el a TV2 celebjeivel, de életjelet adott az RTL

A hétköznapi felállásban ezúttal nem eszközöltek változást a kereskedelmi csatornák, az elmúlt hetekben már megszokott programtervvel vágtak neki az esti főműsoridőben a nézők kegyeiért folytatott nagy csatának.

Az RTL-en ezúttal is a Pokoli rokonok érkezett először, a rivális családok mindennapjait bemutató, eredetileg egy horvát sorozat mintájára megálmodott teleregény a teljes lakosság, azaz a 4 éven felüliek körében átlagosan 474 ezer nézőt érdekelt, ezzel ismét erősödni tudott. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában 225 ezren nézték, 15,9 százalékos közönségarány mellett, azaz a sorozat ezúttal mindkét szegmensben javított a korábbi hetekben tapasztalt szinthez képest.

A csatorna a program második felében az Ingatlanvadászok ingatlankeresős adást adta, ez részben feltehetőleg a késői kezdésnek köszönhetően nem tudott igazán emlékezetes számokat elérni, de 291 ezres átlagával még így is erősödött a korábbi teljesítményéhez képest.

A hétköznap esti szórakoztatóműsorok királya ezúttal is a Séfek séfe volt, a TV2 főzős vetélkedője a teljes lakosság körében átlagosan 637 ezer főt vonzott a készülékek elé, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 306 ezer néző és 23,3 százalékos átlagos közönségarány volt a mérleg – a számokat látva egyértelmű tehát, hogy nem volt kérdés afelől, az adás megnyeri-e a saját idősávját.

Sportesemények

Visszatért a száguldó cirkusz. A Forma-1 Ausztráliában kezdte meg a legújabb szezonját, a teljes új regulációk mellett egészen megváltozott autókkal csapott össze a mezőny, a kettős Mercedes győzelem során a brit George Russell állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A verseny a hajnali ötös kezdés miatt ezúttal 191 ezer nézőt érdekelt – ez a Forma-1 megszokott számaihoz képest gyenge eredmény egyébként.

A Ferencvárosnak kétszer is jelenése volt a héten, a magyar bajnokin a Nyíregyháza otthonába látogatott a csapat, itt 3-1-es győzelmet aratott, amit 198 ezren láttak a televíziók előtt. A Magyar Kupában a Kazincbarcika fogadta a Fradit, a budapesti csapat 5-0-ra nyert a találkozón, mindezt 144 ezren nézték.

A nagy duett továbbra is tetszik a nézőknek

Fotó: TV2 Sajtószoba

Mi történt hétvégén?

Hosszú idő után fordult a kocka szombaton, ugyanis az RTL-en a visszatérő A mi kis falunk epizódja 583 ezer nézőt érdekelt, a csatorna elégedett lehetett a saját gyártású sorozat teljesítményével, mivel megelőzte a párhuzamosan futó Kincsvadászok – VIP által elért 516 ezres nézőszámot. A különbség 18-59 évesek korcsoportjában még látványosabb volt, az RTL sorozata 307 ezer nézőt hozott 22,8 százalékos közönségarány mellett, míg a régiségkeresős adás 183 ezer főt vonzott, 14 százalék mellett.

A hét legjobb eredményére ezúttal is vasárnapig kellett várni, a magyar celebélet minden sarkából összeválogatott (például Fekete Pákó, Gáspár Bea, Galambos Lajos és az ifjabbik Schobert Norbi) felvonultató A nagy duett a TV2-n ugyanis ekkor tudott tarolni, az epizódot, amelyben a Tolvai Reni – Lakatos László páros esett ki,

a teljes lakosság körében 766 ezren, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 332 ezren nézték, 24,3 százalékos közönségarány mellett.

Az RTL részéről a kihívó ismét a Cápák között volt, amely a teljes lakosság körében 355 ezer nézőig jutott – ez nem túl acélos eredmény.

Így alakult a heti végeredmény

Bár hétvégén az A mi kis falunk reménysugár volt az RTL számára, önmagában nem tudta ellensúlyozni a TV2 hétköznapokon és vasárnapokon tapasztalt fölényét, így a 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában a TV2 20,2 százalékos közönségarányt ért el, szemben az RTL 15,8 százalékával.