4p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Közélet Média Nézettségi adatok RTL TV2

Megint nem bírt el a TV2 celebjeivel, de életjelet adott az RTL

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Így alakultak a 10. hét nézettségi adatai.

A hétköznapi felállásban ezúttal nem eszközöltek változást a kereskedelmi csatornák, az elmúlt hetekben már megszokott programtervvel vágtak neki az esti főműsoridőben a nézők kegyeiért folytatott nagy csatának.

Az RTL-en ezúttal is a Pokoli rokonok érkezett először, a rivális családok mindennapjait bemutató, eredetileg egy horvát sorozat mintájára megálmodott teleregény a teljes lakosság, azaz a 4 éven felüliek körében átlagosan 474 ezer nézőt érdekelt, ezzel ismét erősödni tudott. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában 225 ezren nézték, 15,9 százalékos közönségarány mellett, azaz a sorozat ezúttal mindkét szegmensben javított a korábbi hetekben tapasztalt szinthez képest.

A csatorna a program második felében az Ingatlanvadászok ingatlankeresős adást adta, ez részben feltehetőleg a késői kezdésnek köszönhetően nem tudott igazán emlékezetes számokat elérni, de 291 ezres átlagával még így is erősödött a korábbi teljesítményéhez képest.

A hétköznap esti szórakoztatóműsorok királya ezúttal is a Séfek séfe volt, a TV2 főzős vetélkedője a teljes lakosság körében átlagosan 637 ezer főt vonzott a készülékek elé, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 306 ezer néző és 23,3 százalékos átlagos közönségarány volt a mérleg – a számokat látva egyértelmű tehát, hogy nem volt kérdés afelől, az adás megnyeri-e a saját idősávját.

Sportesemények

Visszatért a száguldó cirkusz. A Forma-1 Ausztráliában kezdte meg a legújabb szezonját, a teljes új regulációk mellett egészen megváltozott autókkal csapott össze a mezőny, a kettős Mercedes győzelem során a brit George Russell állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A verseny a hajnali ötös kezdés miatt ezúttal 191 ezer nézőt érdekelt – ez a Forma-1 megszokott számaihoz képest gyenge eredmény egyébként.

A Ferencvárosnak kétszer is jelenése volt a héten, a magyar bajnokin a Nyíregyháza otthonába látogatott a csapat, itt 3-1-es győzelmet aratott, amit 198 ezren láttak a televíziók előtt. A Magyar Kupában a Kazincbarcika fogadta a Fradit, a budapesti csapat 5-0-ra nyert a találkozón, mindezt 144 ezren nézték.

A nagy duett továbbra is tetszik a nézőknek
A nagy duett továbbra is tetszik a nézőknek
Fotó: TV2 Sajtószoba

Mi történt hétvégén?

Hosszú idő után fordult a kocka szombaton, ugyanis az RTL-en a visszatérő A mi kis falunk epizódja 583 ezer nézőt érdekelt, a csatorna elégedett lehetett a saját gyártású sorozat teljesítményével, mivel megelőzte a párhuzamosan futó Kincsvadászok – VIP által elért 516 ezres nézőszámot. A különbség 18-59 évesek korcsoportjában még látványosabb volt, az RTL sorozata 307 ezer nézőt hozott 22,8 százalékos közönségarány mellett, míg a régiségkeresős adás 183 ezer főt vonzott, 14 százalék mellett.

A hét legjobb eredményére ezúttal is vasárnapig kellett várni, a magyar celebélet minden sarkából összeválogatott (például Fekete Pákó, Gáspár Bea, Galambos Lajos és az ifjabbik Schobert Norbi) felvonultató A nagy duett a TV2-n ugyanis ekkor tudott tarolni, az epizódot, amelyben a Tolvai Reni – Lakatos László páros esett ki,

a teljes lakosság körében 766 ezren, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 332 ezren nézték, 24,3 százalékos közönségarány mellett.

Az RTL részéről a kihívó ismét a Cápák között volt, amely a teljes lakosság körében 355 ezer nézőig jutott – ez nem túl acélos eredmény.

Így alakult a heti végeredmény

Bár hétvégén az A mi kis falunk reménysugár volt az RTL számára, önmagában nem tudta ellensúlyozni a TV2 hétköznapokon és vasárnapokon tapasztalt fölényét, így a 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában a TV2 20,2 százalékos közönségarányt ért el, szemben az RTL 15,8 százalékával.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az ukrán pénzszállítókra alkalmazandó törvényt fogadtak el

Az ukrán pénzszállítókra alkalmazandó törvényt fogadtak el

Hatvan nap alatt, titkos információgyűjtéssel vizsgálja ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az ukrán pénzszállítók ügyét a parlament által kedd délután megszavazott törvény szerint.

Szoboszlai Dominik nem akármilyen szintet ért el

Szoboszlai Dominik nem akármilyen szintet ért el

Elit körbe került be játékosérték szempontjából.

Újabb fordulat jöhet a feltartóztatott ukrán pénzszállító ügyében

Újabb fordulat jöhet a feltartóztatott ukrán pénzszállító ügyében

Külön felhatalmazást kaphat a NAV.

Nagy étvággyal vásárolja vissza vagyontárgyait Schadl és Völner

Nagy étvággyal vásárolja vissza vagyontárgyait Schadl György, Völner Pál

Schadl sokmindent kiváltott volna, Völner Pál családja pedig leginkább egyvalamit szerzett vissza, de az sokat ér. 

Őrizetbe veszik az ukrán Oschadbank alkalmazottait Magyarországon a pénzszállító autók lefoglalása során

„Ez útonállás, pénzrablás! Ezt nem teheti meg!” Olvasóink reagáltak a lekapcsolt ukrán pénzszállítmány hírére

Jogosan járt-e el a NAV, amikor lefoglalta egy ukrajnai bank Magyarországon bejelentett útvonalon áthaladó pénz- és aranyszállítmányát? Nőnapon női olvasóink hozzászólásaiból válogattunk.

Hét országos pártlista lehet április 12-én, az egyiket senki nem ismeri

Hét országos pártlista lehet április 12-én, az egyiket senki nem ismeri

Nyolc évvel ezelőtt 40 pártlistát jelentettek be.

Szijjártó Péter most miért nem emelte fel a hangját?

Miért Moszkvába és miért nem Kijevbe utazott Szijjártó Péter?

A magyar gazdasági érdekek szempontjából nehezen megmagyarázható, hogy a külgazdasági és külügyminiszter a héten miért nem az ukrán fővárosba ment, ha a magyar energiaellátás valóban veszélyben van. Azt pedig még nehezebb megmagyarázni, hogy a magyar szuverenitást alapvető fontosságúnak tartó kormány kommentár nélkül hagyta, hogy az orosz elnök durván megfenyegette Magyarországot. Jegyzet.

EVP

Berobbant a Közel-Kelet, robbanásközelben a magyar-ukrán viszony – Ez Viszont Privát

Ami biztos: február 28-án az Egyesült Államok és Izrael önkényesen megtámadta Iránt. De kinek áll érdekében ez a háború? Milyen hatással lesz ez a Közel-Keletre és a világra? Mennyire fáj ez a magyar gazdaságnak? És tényleg közeleg-e a III. világháború?

Ezért óvatos a Tisza Párt szakpolitikai kérdésekben

Ezért óvatos a Tisza Párt szakpolitikai kérdésekben

Gyűjtőpárt lett a Tisza az elmúlt évben, ez derült ki a Republikon friss felméréséből. A választóik között a liberálisok és a baloldaliak mellett jobboldaliak is vannak, míg a Fidesz-KDNP bázisának túlnyomó része egységesen gondolkodik a világról. 

Orbán Viktor arról beszélt, le fogják állítani a Magyarországon áthaladó, Ukrajnának fontos dolgokat

Orbán Viktor arról beszélt, le fogják állítani a Magyarországon áthaladó, Ukrajnának fontos dolgokat

Zsarolják Magyarországot, nekünk erre megfelelő választ kell találnunk – ezt mondta Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban. 

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168