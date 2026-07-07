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Közélet Fidesz

Mégis kap végkielégítést a Fidesz kommunikációs igazgatója

mfor.hu

7,8 millió forintot szakíthat. Bár arra kérik, fordítsa jótékony célokra az összeget. 

Havasi Bertalan mégis megkapja a volt államtitkároknak járó végkielégítést – tudta meg a Népszava.

A Fidesz kommunikációs igazgatója a lap kérdésére azt írta: a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára levélben tájékoztatta őt, hogy a kormány nem vitatja a hat hónapos felmentési időre járó illetménye jogalapját és összegét. A pénzt a törvényi szabályozásnak megfelelően havi egyenlő részletekben folyósítják.

A volt államtitkár ügye azért érdekes, mert emiatt két hónapja még éles szóváltásba keveredtek Magyar Péterrel. A kormányfő a nyilvános Karmelita-bejáráson szúrt oda neki azzal, hogy a  volt kormánytagokhoz hasonlóan ő se számítson végkielégítésre. 

A Tisza-kormány viszont múlt héten már azt közölte: „Szemben az egykori miniszterekkel, az államtitkárok megkapják a nekik járó összegeket, a kifizetések pedig folyamatban vannak”.

Még nem tudja, mire költi az összeget
Még nem tudja, mire költi az összeget
Fotó: MTI

Havasi Bertalan a Népszavának azt írta, hogy Ducsay Zsuzsanna megkérte őt: a társadalmi felelősségvállalás jegyében a felmentési időre járó illetményt közérdekű, jótékony célra ajánlja fel.

„A tájékoztatást, valamint a 16 év közszolgálatban megkeresett pénzem elköltése kapcsán adott jótanácsát ezúton is köszönöm neki, természetesen megfontolom” – hangsúlyozta Havasi Bertalan, aki májusig kommunikációért felelős helyettes államtitkárként dolgozott. 

Korábbi nyilatkozata alapján egyébként hathavi összegre, körülbelül 7,8 millió forintra jogosult.

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