Mégis ott lesz a kereszt a Gellért-hegyi Szabadság-szobron

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A kialakult patthelyzetet a Várkapitányság ekkor egy törvényjavaslattal próbálta megoldani. Kisebb összetűzések után 2025 tavaszán végül az egyik leszármazott a portálnak azt mondta, belefáradt az ügybe, amivel egyáltalán nem szeretne már foglalkozni, így ha megkeresné az állam, akkor inkább áldását adná a változásra. Úgy tűnik, így is lett.

A tervet előbb Budapest főépítésze, Erő Zoltán, majd a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia vezetése, illetve számos közéleti szereplő, tudós és művész is ellenezte, sőt, utóbbiak közösen egy népszavazási kezdeményezést is benyújtottak, remélve, hogy ezzel elkerülhetővé válik a változás.

Mégis lesz kereszt, s nem is kicsi. Képünk illusztráció Fotó: Depositphotos

A Citadella átalakítása az elmúlt hónapokban sokat haladt előre, a Szabadság-szobor egy részén azonban ma is állványzat, illetve építési háló áll, így a levegőben lógott a lehetősége annak, hogy tényleg ott lesz-e a talapzaton az ominózus kereszt, amely körül tavaly parázs vita folyt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!