Megismételte Orbán Viktor szavait Magyar Péter, de legfeljebb nyolc évig maradna hatalmon

Amennyiben április 12. után a Tisza Párt alakít kormányt, hazahozzák a Magyarországnak járó 8 ezer milliárd forintnyi uniós támogatást, és évente minimum 500 milliárd forinttal többen fordítanak az egészségügyre – ígérte Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a párt március 15-i nagygyűlésén, a Hősök terén tartott beszédében.

Hozzátette, hogy „igazságos adórendszert” vezetnek be, és

„nem fogunk félni kivetni a vagyonadót sem”,

valamint felállítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalt.

„Nem leszünk többé következmények nélküli ország. Aki elvett a közösből, annak jár a büntetés”

- ígérte.

A nyugdíjasoknak SZÉP-kártyán 200 ezer forintos, élelmiszerre, gyógyszerre és egészségmegőrzése fordítható juttatást biztosítanak. Új ígéretként elhangzott az is, hogy a jelenleg a határon túli magyar gyerekeknek járó 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kiterjesztik belföldre is.

Megismételte Magyar Péter azt a vállalást, hogy két ciklusban maximalizálják a miniszterelnök mandátumát, de új elemként azt is hozzátette, hogy ennek a korlátozásnak a lehetőségét „más pozíciók esetén” is megvizsgálják.

A Tisza elnöke szerint április 12-én „este 7 órakor” új korszak kezdődik az ország életében. Az „orbáni lélek a múlt, a jövő tiétek, szabad magyar polgároké. A múlt emberein kívül senki nem akar háborút”.

Többször is megismételte:

„Nem akarunk háborút!”

A Tisza pedig a béke pártja.

Azt ígérte, azt sem fogják bántani vagy árulónak nevezni, aki nem rájuk szavaz

„a Tisza győzelmével véget ér a gyűlölet.”

„Én, Magyar Péter esküszöm, hogy minden magyar polgárt szolgálni fogok, határon innen és túl. Esküszöm, hogy lezárjuk a megosztottságot, esküszöm, hogy hazám új kormánya mindent meg fog tenni, hogy begyógyítsuk a történelmi sebeket. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez” – folytatta Magyar Péter, majd kijelentette:

„Nincs más választás, nyerni kell!”

Végezetül arra hívta fel az egybegyűlteket, hogy ne csak higgyenek a győzelemben, de dolgozzanak is érte, és mindenkit arra biztatott, hogy beszéljenek azokkal, „akik még nem mernek hinni a változásban”.

„Zúgjon a március, és áradjon az április” – üzente.

„Ha beszélni kell az emberekkel, ott leszek, de ezt a 28 napot nem tudom nélkületek megcsinálni. Segítsetek. Ha velem jöttök, megmutatjuk, hogy ez az ország nem fél. Én készen állok, jöttök velem?”

- tette fel a kérdést, és hozzátette, a győzelem kapujában állnak, be kell lépni rajta.

Végül szinte szó szerint Orbán Viktor kora délutáni beszédét idézve azzal zárta szavait: