Megismételte Orbán Viktor szavait Magyar Péter, de legfeljebb nyolc évig maradna hatalmon

Konkrét ígéretek is elhangzottak a Tisza elnökének beszédében, 100 ezer forintot kapna minden magyar iskolás, 200 ezret minden nyugdíjas.

Amennyiben április 12. után a Tisza Párt alakít kormányt, hazahozzák a Magyarországnak járó 8 ezer milliárd forintnyi uniós támogatást, és évente minimum 500 milliárd forinttal többen fordítanak az egészségügyre – ígérte Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a párt március 15-i nagygyűlésén, a Hősök terén tartott beszédében.

Hozzátette, hogy „igazságos adórendszert” vezetnek be, és

„nem fogunk félni kivetni a vagyonadót sem”,

valamint felállítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalt.

„Nem leszünk többé következmények nélküli ország. Aki elvett a közösből, annak jár a büntetés”

- ígérte.

A nyugdíjasoknak SZÉP-kártyán 200 ezer forintos, élelmiszerre, gyógyszerre és egészségmegőrzése fordítható juttatást biztosítanak. Új ígéretként elhangzott az is, hogy a jelenleg a határon túli magyar gyerekeknek járó 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kiterjesztik belföldre is.

Megismételte Magyar Péter azt a vállalást, hogy két ciklusban maximalizálják a miniszterelnök mandátumát, de új elemként azt is hozzátette, hogy ennek a korlátozásnak a lehetőségét „más pozíciók esetén” is megvizsgálják.

A Tisza elnöke szerint április 12-én „este 7 órakor” új korszak kezdődik az ország életében. Az „orbáni lélek a múlt, a jövő tiétek, szabad magyar polgároké. A múlt emberein kívül senki nem akar háborút”.

Többször is megismételte:

„Nem akarunk háborút!”

A Tisza pedig a béke pártja.

Azt ígérte, azt sem fogják bántani vagy árulónak nevezni, aki nem rájuk szavaz

„a Tisza győzelmével véget ér a gyűlölet.”

„Én, Magyar Péter esküszöm, hogy minden magyar polgárt szolgálni fogok, határon innen és túl. Esküszöm, hogy lezárjuk a megosztottságot, esküszöm, hogy hazám új kormánya mindent meg fog tenni, hogy begyógyítsuk a történelmi sebeket.  A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez” – folytatta Magyar Péter, majd kijelentette:

„Nincs más választás, nyerni kell!”

Végezetül arra hívta fel az egybegyűlteket, hogy ne csak higgyenek a győzelemben, de dolgozzanak is érte, és mindenkit arra biztatott, hogy beszéljenek azokkal, „akik még nem mernek hinni a változásban”.

„Zúgjon a március, és áradjon az április” – üzente.

„Ha beszélni kell az emberekkel, ott leszek, de ezt a 28 napot nem tudom nélkületek megcsinálni. Segítsetek. Ha velem jöttök, megmutatjuk, hogy ez az ország nem fél. Én készen állok, jöttök velem?”

- tette fel a kérdést, és hozzátette, a győzelem kapujában állnak, be kell lépni rajta.

Végül szinte szó szerint Orbán Viktor kora délutáni beszédét idézve azzal zárta szavait:

„Zászlókat a magasba! Fel, a győzelemre, a haza minden előtt!”

 

Kezdődhet a méricskélés: légifelvétel jött a Tisza vonulásáról is

Az Andrássy úton vonul a menet.

Hárommillió szavazattal sem lenne elégedett Orbán Viktor

Nem adná a kassza kulcsát a miniszterelnök. Fényes győzelemre számít, de azért még meg kell dolgozni.

Megjöttek az első légifelvételek a Békemenetről

Az eddigi legnagyobb?

Ezért nagyon fontos a Tiszának és a Fidesznek is a vasárnap délután

Nem a beszédekre kell a legjobban figyelni.

Mennyit tesznek zsebre állami kitüntettek?

A legtöbb pénz a Kossuth-díjért jár, de milliós jutalom jár más, március 15-e alkalmából kiosztott kitüntetésekért is.

Századvég: a magyarok kétharmada támogatja a védett üzemanyagárat

A felnőtt lakosság 67 százaléka egyetért azzal, hogy az ukrán olajblokádra és az iráni háború okozta energiaválságra válaszul a magyar kormány védett üzemanyagárat vezetett be – közölte a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. szombaton friss kutatása alapján.

Orbán Viktornak megint szerencséje lesz?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az ismét pont egy hazai országgyűlési választás előtt kitört újabb háború erősítheti a hatalmon lévő kormány pozícióját, miután intézkedéseivel azt az érzetet keltheti a szavazópolgárokban, hogy megvédi őket. Most például az üzemanyagárak stoppolásával. De vajon elég lesz-e ez a győzelemhez? Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Továbbra sem fizet Héder Barna, a cégét is kirámolta

Lett volna miből, mégsem fizetett.

Gulyás Gergely: „A mi célunk, hogy a valósággal konfrontálódjon Zelenszkij”

Csütörtök délelőtt 10 órakor tarották a szokásos Kormányinfót Gulyás Gergely kancelláriaminiszterrel és Vitályos Eszter kormányszóvivővel. 

IDEA Intézet: még erősebb lett a Tisza Párt, biztosan vezet

Március elején Magyar Péter pártjának mintegy 700 ezer emberrel volt több támogatója, mint a Fidesz-KDNP-nek.

