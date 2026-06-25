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Közélet Fizetések Oktatás

Megjelent a rendelet: így változik a pedagógusok fizetése

mfor.hu

Minden kategóriában emelkedik a pedagógusok fizetése a gyakornokoktól a kutatótanárokig. A változás augusztustól lép életbe, ekkor január 1-jéig visszamenőleg is megkapják a különbözetet.

Az idei béremelésen felül további 0,4 százalékos béremelést kapnak a pedagógusok – derül ki a csütörtöki Magyar Közlönyből. Ebből legalább 0,3 százalékpontos egyéni béremelést kell végrehajtani a gyakornokok kivételével minden pedagógusnál 2026. január 1-jéig visszamenőleg. A 2026. január 1-jétől járó béremelést egy összegben, augusztusban kell kifizetni.

Ez azt jelenti, hogy:

  • a szakképzésben a havi bérminimum 775 500 forintról 778 000 forintra nő,
  • a gyakornokok havi illetménye 2026-ban 707 600 forint lesz,
  • a Pedagógus I. kategóriába tartozók fizetése 720 000 és 1 406 000 forint között lesz,
  • a Pedagógus II. szinten lévők 727 000 és 1 496 000 forint közötti bért kapnak havonta,
  • a mesterpedagógusok 787 000 és 1 797 000 forint közötti sávban lesz,
  • a kutatótanároké pedig 918 000 és 1 938 000 forint között.

A béremelés érinti az állami, nem állami, egyházi és alapítványi fenntartású köznevelési intézmények pedagógusait, valamint a gyermekvédelmi intézményekben dolgozókat is. A rendelet a rendvédelmi és honvédségi szakképző intézmények oktatóira is vonatkozik.

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