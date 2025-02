Megjelent a videó, amitől már előre féltek Orbán Viktorék

Külön leszögezték azt is, „sem a filmhez, sem más munkáinkhoz nem használtunk ukrán anyagi forrásokat, nem részesültünk ukrán finanszírozásban”.

„Egy ukrán titkosszolgálati akciónak a részeként a magát oknyomozó portálnak nevező, a Telex felületén működő Direkt36 már el is kezdett egy lejárató videót készíteni a magyar miniszterelnökről”

Ez a videó lehet az egyik oka annak az új kormányzati propagandakampánynak, amelyben a megmaradt független magyar sajtót azzal vádolják, hogy ukrán titkosszolgálati segítséggel készülnek „lejáratni” Orbán Viktor miniszterelnököt. A Direkt36 készülő videóját külön is célkeresztbe vette a kormányzati propagandával együtt mozgó kormányközeli média.

Péntek reggel került fel a YouTube-ra a Direkt36 oknyomozó portál egyórás dokumentumfilmje az Orbán család gazdasági birodalmának kiépüléséről „A dinasztia” címmel. Az alkotásban számos újságíró szólal meg, akik különböző lapoknál követték figyelemmel a folyamatot, de rejtett kamerás felvételek is színesítik a videót, amelyek abba a luxusba engednek bepillantást, amelyben a „dinasztia” tagjai élnek.

