Megjelent: Áder Jánost is érinti Magyar Péterék friss döntése

Megjelent a kormányhatározat a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) alapítói jogait az állam nevében gyakorló miniszterek kijelöléséről hétfőn a Magyar Közlönyben.
Azt írták, a kormány a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény alapján hozta meg a határozatot; az alapítványok felett az alapítói jogot a magyar állam nevében a kijelölt miniszter kizárólagosan gyakorolja.
A mellékletben szereplő táblázat szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez (jelenleg Ruff Bálint) tartozik a
- Batthyány Lajos Alapítvány, a
- Mathias Corvinus Collegium Alapítvány és a
- Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány.
A belügyminiszterhez (jelenleg Pósfai Gábor) tartozik ezentúl a
- Mol – Új Európa Alapítvány.
A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (jelenleg Tarrt Zoltán) felel ezután a
- Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, a
- Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, a
- Magyar Kultúráért Alapítvány, valamint a
- Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány működéséért.
A ZalaZONE is terítéken
A közlekedési és beruházási miniszterhez (jelenleg Vitézy Dávid) a
- Hauszmann Alapítvány és a
- Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány került.
A jogi változás következtében a tudományos és technológiai miniszterhez (jelenleg Tanács Zoltán) rendelték az
- ÉLVONAL Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványt és a
- ZalaZONE Alapítványt.
Emellett az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez (jelenleg Bóna Szabolcs) került a
- Jövő Nemzedék Földje Alapítvány.
Az oktatási és gyermekügyi miniszter (jelenleg Lannert Judit) felügyeli a Közép-európai Oktatási Alapítványt, a pénzügyminiszterhez (jelenleg Kármán András) pedig a Makovecz Campus Alapítvány került. A határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. (MTI)