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Közélet Közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) Magyar Péter

Megjelent: Áder Jánost is érinti Magyar Péterék friss döntése

mfor.hu

Ruff Bálint az MCC-t is felügyeli ezentúl az új struktúra szerint.

Megjelent a kormányhatározat a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) alapítói jogait az állam nevében gyakorló miniszterek kijelöléséről hétfőn a Magyar Közlönyben.

Azt írták, a kormány a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény alapján hozta meg a határozatot; az alapítványok felett az alapítói jogot a magyar állam nevében a kijelölt miniszter kizárólagosan gyakorolja.

A mellékletben szereplő táblázat szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez (jelenleg Ruff Bálint) tartozik a

  • Batthyány Lajos Alapítvány, a
  • Mathias Corvinus Collegium Alapítvány és a
  • Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány.

A belügyminiszterhez (jelenleg Pósfai Gábor) tartozik ezentúl a

  • Mol – Új Európa Alapítvány.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (jelenleg Tarrt Zoltán) felel ezután a

  • Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, a
  • Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, a
  • Magyar Kultúráért Alapítvány, valamint a
  • Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány működéséért.

Nagy változások érkeznek az MCC életében a kihirdetett jogszabályok után
Nagy változások érkeznek az MCC életében a kihirdetett jogszabályok után
Fotó: mcc.hu

A ZalaZONE is terítéken

A közlekedési és beruházási miniszterhez (jelenleg Vitézy Dávid) a

  • Hauszmann Alapítvány és a
  • Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány került.

A jogi változás következtében a tudományos és technológiai miniszterhez (jelenleg Tanács Zoltán) rendelték az

  • ÉLVONAL Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványt és a
  • ZalaZONE Alapítványt.

Emellett az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez (jelenleg Bóna Szabolcs) került a

  • Jövő Nemzedék Földje Alapítvány. 

Az oktatási és gyermekügyi miniszter (jelenleg Lannert Judit) felügyeli a Közép-európai Oktatási Alapítványt, a pénzügyminiszterhez (jelenleg Kármán András) pedig a Makovecz Campus Alapítvány került. A határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. (MTI)

A pontos jogszabályt itt olvashatja.

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