3p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Közélet Energiapiac Ukrajna Orbán Viktor

Megjelent az Orbán-kormány ukrajnai gázstop rendelete

mfor.hu

Nyár közepéig nem lesz érdemi változás.

A kormány kihirdette azt a rendeletcsomagot, amellyel megnövelik a stratégiai gázkészleteket, valamint egy jogilag megkérdőjelezhető lépéssel leállítják az Ukrajnába irányuló földgázexportot – írja a Portfolio. Szerda délelőtt Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat. A miniszterelnök szerint ez lehetőséget ad arra, hogy a hazai gáztárolók feltöltöttsége növekedjen, ami különösen fontos a következő időszak ellátásbiztonsága szempontjából.

A bejelentést követően megjelent rendeletek indokolása szerint az intézkedések közvetlen válaszként szolgálnak a magyar energiaellátást érintő ukrán lépésekre, különösen az olajszállítások akadályozására és a Török Áramlat infrastruktúráját érintő támadásokra. A szabályozás technikailag azt írja elő, hogy a szállítási rendszerüzemeltető (FGSZ) nem hirdethet kapacitásaukciókat az ukrán irányú határkeresztező pontokon a harmadik negyedévben (július-szeptember). Mivel a nemzetközi gázkereskedelem alapja a kapacitáslekötés, ennek hiányában a fizikai szállítás jogilag és technikailag is lehetetlenné válik.

Megjelent Orbán Viktor rendelete
Fotó: Európai Unió

Tisztázódott: a fokozatos leállítás mögött az áll, hogy a gázszállítások így leghamarabb nyár közepén szűnhetnek meg. Addig viszont nincs érdemi gázstop, a rendeletet vissza lehet vonni bármikor. Ha viszont életbe lép, akkor a betárolási szezon kellős közepén, ami komoly fejtörést okozhat majd az ukrán kereskedőknek és rendszerüzemeltetőknek.

Jön a kötelező betárolás

A csomag másik központi eleme további 800 millió köbméter földgáz kötelező hazai betárolásának előírása.

Ez a mennyiség jelentős mennyiségnek számít: a magyar éves földgázfogyasztás 8–9 milliárd köbméter körül alakul, így az előírt többlet nagyjából ennek tizedét teszi ki. A teljes hazai tárolói kapacitás (mintegy 6,3 milliárd köbméter) arányában is jelentős, több mint 10%-os többletmenyniséget jelent.

A kormány a betárolási kötelezettséget szétdobja több piaci szereplő között:

  • A legnagyobb többletkötelezettséget – 400 millió köbmétert – az egyetemes szolgáltató, tehát az MVM kapja.
  • A szállítási rendszerüzemeltetőre (FGSZ) 200 millió köbméter jut.
  • A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre (MSZKSZ) 100 millió köbmétert írnak elő.
  • Ezen felül a versenypiaci kereskedőkre is kötelező tárolást ír elő, összesen 100 millió köbmétert.

- írja a Portfolio. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG