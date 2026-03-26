Megjelent az Orbán-kormány ukrajnai gázstop rendelete

A kormány kihirdette azt a rendeletcsomagot, amellyel megnövelik a stratégiai gázkészleteket, valamint egy jogilag megkérdőjelezhető lépéssel leállítják az Ukrajnába irányuló földgázexportot – írja a Portfolio. Szerda délelőtt Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat. A miniszterelnök szerint ez lehetőséget ad arra, hogy a hazai gáztárolók feltöltöttsége növekedjen, ami különösen fontos a következő időszak ellátásbiztonsága szempontjából.
A bejelentést követően megjelent rendeletek indokolása szerint az intézkedések közvetlen válaszként szolgálnak a magyar energiaellátást érintő ukrán lépésekre, különösen az olajszállítások akadályozására és a Török Áramlat infrastruktúráját érintő támadásokra. A szabályozás technikailag azt írja elő, hogy a szállítási rendszerüzemeltető (FGSZ) nem hirdethet kapacitásaukciókat az ukrán irányú határkeresztező pontokon a harmadik negyedévben (július-szeptember). Mivel a nemzetközi gázkereskedelem alapja a kapacitáslekötés, ennek hiányában a fizikai szállítás jogilag és technikailag is lehetetlenné válik.
Tisztázódott: a fokozatos leállítás mögött az áll, hogy a gázszállítások így leghamarabb nyár közepén szűnhetnek meg. Addig viszont nincs érdemi gázstop, a rendeletet vissza lehet vonni bármikor. Ha viszont életbe lép, akkor a betárolási szezon kellős közepén, ami komoly fejtörést okozhat majd az ukrán kereskedőknek és rendszerüzemeltetőknek.
Jön a kötelező betárolás
A csomag másik központi eleme további 800 millió köbméter földgáz kötelező hazai betárolásának előírása.
Ez a mennyiség jelentős mennyiségnek számít: a magyar éves földgázfogyasztás 8–9 milliárd köbméter körül alakul, így az előírt többlet nagyjából ennek tizedét teszi ki. A teljes hazai tárolói kapacitás (mintegy 6,3 milliárd köbméter) arányában is jelentős, több mint 10%-os többletmenyniséget jelent.
A kormány a betárolási kötelezettséget szétdobja több piaci szereplő között:
- A legnagyobb többletkötelezettséget – 400 millió köbmétert – az egyetemes szolgáltató, tehát az MVM kapja.
- A szállítási rendszerüzemeltetőre (FGSZ) 200 millió köbméter jut.
- A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre (MSZKSZ) 100 millió köbmétert írnak elő.
- Ezen felül a versenypiaci kereskedőkre is kötelező tárolást ír elő, összesen 100 millió köbmétert.
- írja a Portfolio.