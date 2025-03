Megjött a reakció Magyar Péter bejelentésére

Ahogy arról itt az Mforon kedden beszámoltunk Magyar Péter kedden közölte, hogy egyéni jelöltként a szeretne elindulni a budapesti 3-as számú választókerületben az országgyűlési választásokon. Ez az a választókerület, amelyben Orbán Viktor is él.

A Momentum képviselője büszke arra, hogy ma már nem kérdés, hogy ez a kerület nyerhető-e. Közölte: „Szép emlékekkel gondolok vissza a ‘22-es kampányra – az ellenem indított lejáratókampány és a Fürjes Balázs által megígért, de elmaradt vitánk ellenére is. Annak is örülök, hogy tavaly Kovács Gergely simán nyerni tudott az önkormányzati választáson az összes kutyapártos és momentumos képviselőjelölttel együtt. Ma már egyértelműen kijelenthető: a XII. kerületiek körében kormányváltó hangulat van.” Hajnal egyébként 2022-ben 48,24 százalékos eredménnyel nyerte a választást, míg a kormánypárti Fürjes Balázs 42 százalék alatti aránnyal zárt.

Hajnal azt írta: tiszteletben tartja azt, hogy Magyar Péter többször is elzárkózott minden korábbi ellenzéki szereplőtől magát és közösségét védve a különböző hiteltelenítési kísérletektől.

