Megjöttek az első légifelvételek a Békemenetről

A Szeretlek Magyarország gyűjtött össze néhány drónfelvételt a vasárnapi Békemenetről, amelyek alapján képet kaphatunk arról, mekkora tömeg gyűlt össze a kormány melletti tüntetésen, amelynek résztvevői a Kossuth téren tartott állami ünnepségre vonultak, ahol Szijjártó Péter, Lázár János és Orbán Viktor tartottak beszédeket.

Orbán Viktor és a többi megszólaló következetesen „minden idők legnagyobb” Békemenetének nevezték az eseményt. Politikai elemzők szerint mind a kormánypártok, mind a Tisza Párt szempontjából fontos, hogy látványosan nagy tömeget tudjon felmutatni a közelgő választások előtt – de különböző okokból.