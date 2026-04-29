Megjöttek az új Gripenek Kecskemétre

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke a vadászgépek fogadásán – amelyen egyben megemlékeztek a Gripenek magyarországi szolgálatának 20. évfordulójáról – hangsúlyozta: a Gripen több mint repülőgép és több mint haditechnikai eszköz. „A magyar katonák számára a szuverenitás biztosítéka, a NATO-szövetségi elkötelezettség bizonyítéka és a magyar katonai kiválóság megtestesülése” – fogalmazott. Ez a nap nem csupán két új repülő érkezéséről szól, hanem egy folyamat újabb állomása is – hangsúlyozta, felidézve, hogy a Kecskeméten 2006 márciusában földet érő első Gripenek két évvel később szolgálatba álltak, és 2010 óta ezek a gépek biztosítják Magyarország és a NATO légterének fegyveres védelmét.

