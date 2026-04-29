Megjöttek az új Gripenek Kecskemétre

Megérkezett a Magyar Légierő két új Gripen harcászati repülőgépe Kecskemétre, a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára. A két új JAS-39 C harcászati repülőgéppel a flotta vadászgépeinek száma 16-ra nőtt.

 

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke a vadászgépek fogadásán – amelyen egyben megemlékeztek a Gripenek magyarországi szolgálatának 20. évfordulójáról – hangsúlyozta: a Gripen több mint repülőgép és több mint haditechnikai eszköz. „A magyar katonák számára a szuverenitás biztosítéka, a NATO-szövetségi elkötelezettség bizonyítéka és a magyar katonai kiválóság megtestesülése” – fogalmazott. Ez a nap nem csupán két új repülő érkezéséről szól, hanem egy folyamat újabb állomása is – hangsúlyozta, felidézve, hogy a Kecskeméten 2006 márciusában földet érő első Gripenek két évvel később szolgálatba álltak, és 2010 óta ezek a gépek biztosítják Magyarország és a NATO légterének fegyveres védelmét.

Döntött a választási bizottság: itt van a hivatalos végeredmény a listás szavazatokról

  Megállapította az április 12-ei országgyűlési képviselő-választás országos listás eredményét szerdai ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).  

Ez is megtörtént: jóváhagyták az EU költségvetését

Az Európai Parlament szerdán jóváhagyta az Európai Unió 2024-es költségvetésének végrehajtását, ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy több tagállamban a jogállamiság romlása veszélyezteti az uniós források megfelelő felhasználását.

Nem támogatja az akkumulátoripai beruházásokat Szolnok közgyűlése

Nem támogatja „elvi éllel” akkumulátoripai beruházások megvalósítását Szolnok közigazgatási területén a város közgyűlése, az erről szóló előterjesztést egyhangúlag szavazták meg az önkormányzati képviselők a testület szerdai ülésén.  

Nem várnak: rögtön becsukják a „sóhivatlanak" nevezett állami szervet

Magyar Péter tett bejelentést a hírhedt hiovatalról

Friss: most fújja el a választás utószele a DK-t

A Gyurcsány Ferenc által alapított, majd a korábbi feleség, Dobrev Klára által vezetett párt súlyos kudarcon van túl.

Orbán Anitával indult Brüsszelbe Magyar Péter – megszerzik a forrásokat

Legalábbis mindketten ezt ígérték a közösségi oldalon.

Még Orbán Viktor kulcsemberei is az uniós pénzekért dolgoznak

A Tisza Párt lapértesülések szerint rávette a távozó minisztereket a munkára.

Matolcsy Ádám a Financial Times-nak: „Nem állok kapcsolatban a jegybanki alapítványokkal"

A brit lap megszólaltatta Matolcsy György fiát. 

Rég láttunk hasonlót az RTL és a TV2 harcában

Rég láttunk hasonlót az RTL és a TV2 harcában

A 17. hét nézettségi adataiban is voltak érdekességek.

Teljes gőzerővel nyomoz a rendőrség a feltételezett vagyonmenekítési ügyekben

Igyekeznek mindenkit megnyugatatni, hogy rajta tartják a szemüket az érintetteken. 

