2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Közélet Adóhatósági razziák, bírságok Kultúra Hankó Balázs Tarr Zoltán NAV

Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál tapasztalt visszaélések kivizsgálása

mfor.hu

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal súlyos visszaélések gyanúja miatt tartott házkutatást a minisztériumban és a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál is. Az akciót Tarr Zoltán miniszter is megerősítette, aki szerint iratokat és eszközöket gyűjtenek.

Szerda reggel nyomozók jelentek meg a Nemzeti Kulturális Alap székházában – írta a Blikk. Ezzel párhuzamosan a NAV munkatársai a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél és a minisztériumban is kutatást tartottak. Az ilyen eljárások során az érintett dolgozókat is meghallgathatják, és másolatokat készíthetnek a számítógépeken vagy más adathordozókon tárolt adatokról.

Közben Tarr Zoltán Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere videóban erősítette meg, hogy a nyomozók iratokat és eszközöket gyűjtenek az ügy kivizsgálásához. 

A videóban úgy fogalmazott: „Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál tapasztalt visszaélések és közpénz-felhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása”.

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár is megerősítette, hogy „a NAV már a minisztériumban és az NKA-nál tart kutatást és foglalásokat folytat”. A miniszter szerint a kormány a korábban bejelentett belső átvilágítást is folytatja, hogy feltárják, milyen döntések alapján és mire költöttek pénzt az NKA rendszerében.

Az NKA székházában elkezdődött
Az NKA székházában elkezdődött
Fotó: NKA

A kormányzati álláspont szerint a korábbi vezetés „közpénzből vásárolt politikai lojalitást”. Ezzel szemben Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter korábban arról beszélt, hogy minden támogatás nyílt pályázati rendszerben, szabályosan történt.

A botrány azután robbant ki, hogy nyilvánosságra került: a választások előtti időszakban 17 milliárd forintnyi támogatást osztottak szét olyan művészek és szervezetek között, amelyeket a sajtó a Fidesz holdudvarához sorolt. Tarr Zoltán május elején ígéretet tett arra, hogy a teljes NKA-hálózatot átvilágítják, és feltárnak minden gyanús pénzmozgást.

A bejelentéseket konkrét lépések követték: a miniszter május közepén felfüggesztette az NKA összes kifizetését, majd felmentette a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatóját.

Múlt pénteken a NAV költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával nyomozást indított.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kicsit késve, de Lannert Judit is beállt a sorba

Kicsit késve, de Lannert Judit is beállt a sorba

Megnevezte két államtitkárát a miniszter.

Kiderült, ki fogja vezetni Orbán Viktor védvonalát

Őt kell majd keresni.

Kiderült, miről váltott szót kedden Magyar Péter és Gulyás Gergely a parlamentben

Tóth Gábor személye körül alakult ki a szóváltás.

Magyar Péter miniszterelnök felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 26-án.

Mikor lesz Von der Leyen – Magyar Péter találkozó? Ez történt a szerdai kormányszóvivőin

Kormányszóvivői sajtótájékoztatót tartott a Tisza-kormány a keddi kormányülés kapcsán.   

Vezetőt váltott a Mazsihisz

Károlyi Kirchnopf László lett a szervezet új főigazgatója.

Hajdu János, TEK

Magyar Péter felmentette a TEK főigazgatóját

Hajdú János megbízatása május 27-én szűnik meg.

Új vezetőt nevezett ki a Tisza Budapesten

Megvan a párt új fővárosi frakcióvezetője. 

Bejött a hőség: ezúttal tényleg az RTL nevetett a végén

Tombol a kánikula a nézettségi adatokban.

Közpénzek, privatizáció, kegyelmi botrány: sorra alakulnak a vizsgálóbizottságok

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottságok felállításáról döntöttek a képviselők. Továbbá vizsgálóbizottságot hoznak létre a kegyelmi botrány felelőseinek feltárására is az Országgyűlés keddi ülésén.

Publicus: A magyarok kétharmada szerint Orbán Viktornak már nincs esélye

Publicus: A magyarok kétharmada szerint Orbán Viktornak már nincs esélye

A Fidesz támogatóinak több mint fele Szijjártó Péter korábbi külügyminisztert tartja alkalmasnak a Fidesz vezetésére a jövőben.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG