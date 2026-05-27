Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál tapasztalt visszaélések kivizsgálása

Szerda reggel nyomozók jelentek meg a Nemzeti Kulturális Alap székházában – írta a Blikk. Ezzel párhuzamosan a NAV munkatársai a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél és a minisztériumban is kutatást tartottak. Az ilyen eljárások során az érintett dolgozókat is meghallgathatják, és másolatokat készíthetnek a számítógépeken vagy más adathordozókon tárolt adatokról.

Közben Tarr Zoltán Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere videóban erősítette meg, hogy a nyomozók iratokat és eszközöket gyűjtenek az ügy kivizsgálásához.

A videóban úgy fogalmazott: „Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál tapasztalt visszaélések és közpénz-felhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása”.

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár is megerősítette, hogy „a NAV már a minisztériumban és az NKA-nál tart kutatást és foglalásokat folytat”. A miniszter szerint a kormány a korábban bejelentett belső átvilágítást is folytatja, hogy feltárják, milyen döntések alapján és mire költöttek pénzt az NKA rendszerében.

Az NKA székházában elkezdődött

A kormányzati álláspont szerint a korábbi vezetés „közpénzből vásárolt politikai lojalitást”. Ezzel szemben Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter korábban arról beszélt, hogy minden támogatás nyílt pályázati rendszerben, szabályosan történt.

A botrány azután robbant ki, hogy nyilvánosságra került: a választások előtti időszakban 17 milliárd forintnyi támogatást osztottak szét olyan művészek és szervezetek között, amelyeket a sajtó a Fidesz holdudvarához sorolt. Tarr Zoltán május elején ígéretet tett arra, hogy a teljes NKA-hálózatot átvilágítják, és feltárnak minden gyanús pénzmozgást.

A bejelentéseket konkrét lépések követték: a miniszter május közepén felfüggesztette az NKA összes kifizetését, majd felmentette a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatóját.

Múlt pénteken a NAV költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával nyomozást indított.