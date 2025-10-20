Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Fidesz Tisza Párt Magyar Péter Orbán Viktor

Meglepetéssel is készül Orbán Viktor október 23-án, Magyar Péter sem maradt csöndben

mfor.hu

A Fidesz és a Tisza is nagyon készül az ünnepre.

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookra feltöltött videója tanúsága szerint személyesen is megtekintette az október 23-ára tervezett Békemenet végpontján, a Kossuth téren épülő színpadot. És nagyon elégedett volt azzal, amit látott. A színpad szerinte „monumentális” lesz, és azt is elárulta, hogy

„meglepetések is akadnak majd a rendezvényen”.

Arról, hogy 23-án a Tisza Párt is hasonló menetet tart, így nyilatkozott:

„Nekünk lesz egy Békemenetünk, és lesz egy brüsszeli háborús menet, szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll.”

Hozzátette, nemcsak fizikailag, hanem lélekben is többen lesznek, mint a Tisza menetén.

Magyar Péter rögtön reagálti is Orbán Viktor szavaira. 

„Orbán tegnap a zánkai gyerektáborban már az egész nemzet ellen háborút hirdetett. Most pedig adófizetői milliárdokon már a színpadot is ácsolják a gyűlöletdzsemborijukhoz”

- írta bejegyzésében, majd úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnöknek nem „háborús menetet” kellene szerveznie, hanem kormányoznia kellene. „Kellett volna.” Aki egy szabad, békés és emberséges Magyarországon szeretne élni, annak október 23-án 14 órától a Nemzeti Meneten a helye.

