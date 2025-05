Meglepő bejelentést tett Lázár János

Ha a társadalom úgy dönt, hogy Budapesten legyen a Közlekedési Múzeum, azt tudomásul veszem – számolt be az Index Lázár kijelentéséről, amely úgy folytatódott: „nem látom a debreceniekben az elszántságot, és másokban sem”.

Amellett, hogy Lázár János újabb, az eddigieknél is talán élesebb kirohanást intézett Magyar Péterrel szemben a pénteki keszthelyi lakossági fórumon, a Közlekedési Múzeumról is beszélt. Az építési és közlekedési miniszter elismerte, hogy rossz ötlet volt a műintézményt Budapestről Debrecenbe költöztetni.

