Meglepő, de ennyit drágult a magyarok egyik kedvenc autója – A hét ábrája

A Használtautó.hu hirdetési adatbázisa alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden hónapban kísérleti statisztikát közöl a használtautó-piacról, 2026 májusában megközelítőleg 115 ezer autó adatait dolgozta fel.

A vizsgált időszakban a megjelent hirdetések árfekvés szerinti megoszlása a következőképpen alakult: a kínált autók 36 százaléka a 2,5 millió forint alatti, 28,9 százaléka a 2,5–5 millió forint közötti, 22,9 százaléka a 5–10 millió forintos, míg 12,1 százalékuk 10 millió forint feletti árkategóriába tartozott. Az összes hirdetést figyelembe véve idén májusban a kínálati átlagár 5 510 000, míg az előző év azonos időszakában 5 490 000 forint volt – derült ki a tájékoztatásból.

Mi történt a magyarok kedvenceivel?

A hét ábrája-rovatunk legújabb kiadásában a KSH által közzétett adatokat felhasználva ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogyan változott a legnépszerűbb magyarországi használtautó-modellek ára egy év alatt. Idén májusban a legkedveltebb típusok a következőképpen alakultak:

Ford Focus Skoda Octavia Audi A4 Kia Ceed Suzuki Swift Audi A6 Ford Mondeo Toyota Yaris Ford Fiesta Toyota Corolla

Az egy évvel korábbi kedvencekhez képest új érkezőnek számított a top 10-ben a két Toyota-modell, a Toyota Yaris a 13.-ról a 8.-ra, a Toyota Corolla a 17.-ről a 10. helyre lépett elő a KSH összefoglalója szerint. De hogyan változtak az árak azon autók esetében, amelyek már 2025-ben is a legkedveltebbek közt voltak?

Mint az a grafikonon is látszik, a vizsgált nyolc modell közül öt esetében csökkent, háromnál pedig emelkedett az átlagár. A legnagyobb árcsökkenés az Audi A6-nál figyelhető meg (7,22 millió forintról 6,67 millió forintra), míg a legjelentősebb drágulást a Suzuki Swift mutatta (1,62 millió forintról 1,88 millió forintra). A statisztikából végül kiderült az is, hogy az életkor viszont mind a 10 modell esetében alacsonyabb volt az előző év azonos időszakához képest, azaz részben ez is magyarázhatja, hogy 2025-höz képest kissé megugrott a magyar utak állandó szereplőjeként feltűnő Swiftek ára.