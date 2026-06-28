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Közélet A hét ábrája Autópiac, járműipar

Meglepő, de ennyit drágult a magyarok egyik kedvenc autója – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Érdekes számok a használtautók piacáról.

A Használtautó.hu hirdetési adatbázisa alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden hónapban kísérleti statisztikát közöl a használtautó-piacról, 2026 májusában megközelítőleg 115 ezer autó adatait dolgozta fel.

A vizsgált időszakban a megjelent hirdetések árfekvés szerinti megoszlása a következőképpen alakult: a kínált autók 36 százaléka a 2,5 millió forint alatti, 28,9 százaléka a 2,5–5 millió forint közötti, 22,9 százaléka a 5–10 millió forintos, míg 12,1 százalékuk 10 millió forint feletti árkategóriába tartozott. Az összes hirdetést figyelembe véve idén májusban a kínálati átlagár 5 510 000, míg az előző év azonos időszakában 5 490 000 forint volt – derült ki a tájékoztatásból.

Mi történt a magyarok kedvenceivel?

A hét ábrája-rovatunk legújabb kiadásában a KSH által közzétett adatokat felhasználva ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogyan változott a legnépszerűbb magyarországi használtautó-modellek ára egy év alatt. Idén májusban a legkedveltebb típusok a következőképpen alakultak:

  1. Ford Focus
  2. Skoda Octavia
  3. Audi A4
  4. Kia Ceed
  5. Suzuki Swift
  6. Audi A6
  7. Ford Mondeo
  8. Toyota Yaris
  9. Ford Fiesta
  10. Toyota Corolla

Az egy évvel korábbi kedvencekhez képest új érkezőnek számított a top 10-ben a két Toyota-modell, a Toyota Yaris a 13.-ról a 8.-ra, a Toyota Corolla a 17.-ről a 10. helyre lépett elő a KSH összefoglalója szerint. De hogyan változtak az árak azon autók esetében, amelyek már 2025-ben is a legkedveltebbek közt voltak?

Mint az a grafikonon is látszik, a vizsgált nyolc modell közül öt esetében csökkent, háromnál pedig emelkedett az átlagár. A legnagyobb árcsökkenés az Audi A6-nál figyelhető meg (7,22 millió forintról 6,67 millió forintra), míg a legjelentősebb drágulást a Suzuki Swift mutatta (1,62 millió forintról 1,88 millió forintra). A statisztikából végül kiderült az is, hogy az életkor viszont mind a 10 modell esetében alacsonyabb volt az előző év azonos időszakához képest, azaz részben ez is magyarázhatja, hogy 2025-höz képest kissé megugrott a magyar utak állandó szereplőjeként feltűnő Swiftek ára.

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