Meglepő eredmény: nem csodaszer az árréssapka?

Hétfőtől egyes magyar boltokban életbe lépett az árréssapka. A kormány új intézkedése szerint a legalább 1 milliárd forintos árbevételt elérő üzletek esetében az árrés – vagyis a nettó beszerzési ár és a nettó eladási ár közötti különbség – legfeljebb 10 százalék lehet 30 meghatározott terméknél az éllemiszerárak inflációjának leszorítása érdekében.

Csütörtöki szavazásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink hogyan értékelik eddig az árréssapkát:

Önnek mi a véleménye az árréssapkáról? Örülök neki, tényleg segít 8.8% Nem örülök neki 56.1% Nem tapasztaltam változást a boltokban 35.1%

Ahogy az az eredményeken is látszik, olvasóink 56 százaléka nem örül a bevezetésének, míg 35,2 százalék nem tapasztalt változást a boltokban. A válaszadók 8,8 százaléka értékelte úgy, hogy a korlátozás valóban segítséget jelent.

Milyen negatívumokat tapasztalt?

Laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár nap képe rovatában is bemutatta, hogy már a Spar boltjaiban is korlátozzák a megvásárolható termékek mennyiségét. Olvasóink tapasztalataira is kíváncsiak voltunk az árréssapka hatásairól:

Ön tapasztalt valamilyen negatívumot a boltokban az árréssapka bevezetése után? Igen, korlátozzák, hogy mennyit vásárolhatok 51.4% Igen, üres polcokat láttam 19.5% Nem tapasztaltam negatívumot 29.1%

A válaszadók 51,4 százaléka találkozott valamilyen korlátozó intézkedéssel, míg 19,5 százalék üres polcokat látott az intézkedés bevezetése után. 29,1 százalék volt azok aránya, akik semmilyen negatívumot sem tapasztaltak. Annak fényében, hogy az érintettek közel kétharmada szembesült valamilyen kellemetlenséggel, éppenséggel azt sem tartanánk elképzelhetetlennek, hogy a kormány megint beavatkozik.